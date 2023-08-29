那年盛夏我們綻放如花｜一文睇清首周劇透 死亡遊戲緊湊刺激又血腥

那年盛夏我們綻放如花｜由歐鎮灝（George）、邱彥筒（Marf）、張毓軒、張迪文、 葉振弘（George）和葛綽瑤（Yoyo）等人主演的ViuTV新劇《那年盛夏我們綻放如花》於周一（8月28日）晚上9時半首播，該劇改編自網絡懸疑小說《已讀不回死全家》，緊張刺激又血腥的劇情令觀眾看了一集已經在網上掀起熱烈討論，成為現時話題度最高的劇集之一！