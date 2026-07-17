日落下彩虹｜Stanley 抽水自嘲隔空致敬周嘉洛 與張錦程同框宣傳新劇
Stanley宣傳片自嘲「隔離台啊邊個好過佢」
在《日落下的彩虹》官方推出的「番外篇」宣傳片中，Stanley飾演一個正在煲劇的爛撻撻青年，畫面中他看着電視裡自己在《COURT!》中飾演的「方官」角色，突然冒出一句自嘲：「Stanley識唔識做戲㗎？」隨後更借角色之口爆肚講出：「隔離台阿邊個好過佢啦！」這句台詞明顯是針對早前網民瘋狂拿他與周嘉洛比較「方官 vs 鄭官」的熱話而來，既是自我調侃，亦是一次幽默大方的跨台互動，展現出新一代演員的氣度。
邱士縉與張錦程由法庭對手變冤家父子
兩人的首次交手要追溯到律政劇《COURT!》第一集，當時Stanley飾演年輕公正的法官「方仲恆」，張錦程則飾演態度囂張的資深大律師「Martin」，一場控辯交鋒張力十足，可惜對手戲只有短短一幕，不少觀眾直言「睇唔夠喉」。今次在《日落下的彩虹》中，兩人終於迎來大量對手戲，直接「轉世」成為一對無仇不成父子的躁底父子組合，預計7月尾在ViuTV播出。
《日落下的彩虹》角色反差極大
在這部以彩虹邨為背景的溫情單元劇中，Stanley從原本斯文高上的「方官」搖身一變成為不修邊幅、爛撻撻的青年角色；而張錦程則由一邊優雅沖咖啡一邊辯護的資深律師，變成每天吟吟噚噚、坐着輪椅的嘮叨老人家。兩位演員截然不同的角色設定，加上張錦程作為舞台劇出身的「老戲骨」與近年演技大躍進的Stanley配搭，正正符合這部劇「以舊帶新」的策略，令人非常期待兩人的化學反應。
Stanley與周嘉洛「世紀同框」打破兩台隔閡
說起Stanley與周嘉洛的淵源，兩人因為同一位編劇潘漫紅分別打造了ViuTV《COURT!》的「方官」和TVB《正義女神》的「鄭官」，被網民封為「兩台最年輕裁判官」而瘋狂比較。就在兩派粉絲爭論不休之際，今年7月初一張兩人私下合照突然在網上瘋傳，照片中二人戴帽低調現身，卻大方握手互豎拇指，打破了外界認為兩台藝人「互相敵視」的印象。Stanley曾表示：「角色純粹視乎個人口味，難以直接比較。」周嘉洛亦大方回應：「兩劇各有特色，完全無需刻意比較。」
網民熱議Stanley抽水夠大膽
宣傳片曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人大讚Stanley夠膽自嘲兼隔空致敬對手，留言區充斥着各種反應。有網民表示「Stanley呢招抽水抽得高明，又唔會得罪人」，亦有人留言「兩個法官私底下friend到爆，根本無需要比較」，更有觀眾期待地寫道「終於等到Stanley同張錦程有大量對手戲，《COURT!》嗰場真係唔夠喉」。整體而言網民對這次跨台互動反應正面，認為新一代演員展現出的大度和幽默感為娛樂圈帶來一股清新風氣。