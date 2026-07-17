日落下彩虹｜Stanley 抽水自嘲隔空致敬周嘉洛 與張錦程同框宣傳新劇

ViuTV新劇《日落下的彩虹》官方宣傳片正式曝光，邱士縉（Stanley）與張錦程再度同框，由《COURT!》的法庭對手升級變成「躁底父子」，角色反差之大令人期待。更令網民津津樂道的是，Stanley在宣傳片中大膽抽水自嘲，隔空致敬TVB周嘉洛，一句台詞引爆兩台粉絲熱議。