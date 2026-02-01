MIRROR邱士縉宣布訂婚 9年愛情長跑親筆信曝光成對方「餘生另一半」

MIRROR隊內「元祖情侶」邱士縉與李炘頤今日（2月1日）同步在社交平台公布訂婚喜訊，九年愛情長跑終於開花結果！Stanley和Alina以親筆手寫信深情告白，正式宣告即將成為對方「餘生另一半」，溫馨照片曝光後瞬間引爆網民祝福潮。