MIRROR邱士縉宣布訂婚 9年愛情長跑親筆信曝光成對方「餘生另一半」
Stanley與Alina親筆信深情告白
準夫婦二人在社交平台分享的手寫信中，字裡行間充滿真摯情感：「多年以來，首先感謝大家嘅厚愛。由我哋係寂寂無名嘅二人，到依家我哋對未來充滿憧憬，每日都笑住向夢想進發，沿途都有你哋陪伴。」兩人更表示「今年，我哋倆將會踏入新階段，決定好好成為對方一生嘅課題，成為對方餘生嘅另一半」，甜蜜宣言令粉絲大呼感動。
四張甜蜜照片盡顯幸福光彩 網民猜測雙喜臨門
隨文公開的四張照片展露滿滿甜蜜。首張以「We’re Engaged」為題，Stanley手持婚戒，Alina在旁露出鬼馬俏皮笑容；第二張「Looks like you’re officially my problem now」中，二人身穿禮服，Alina甜笑依偎在Stanley身旁，臉上洋溢幸福光彩。第三張「We’re getting married」特寫兩人緊握雙手，Alina無名指上的訂婚鑽戒閃耀動人，最後一張則是兩人親筆手寫信，為這份喜訊留下最美註腳。有網民留意到合照都明顯遮肚，猜測：「係咪有咗，雙喜臨門」、「太閃啦！」
九年感情路獲家人戰友粉絲見證
在感謝信中，Stanley與Alina特別向陪伴他們九年愛情路的每一位致謝：「再一次，由以前到依家，我哋衷心感激每一位家人、戰友、好友，以及一直支持我哋嘅粉絲們。多謝你哋願意見證同陪伴我哋人生每一個階段。未來我哋繼續一齊面對各種挑戰，一齊繼續向夢想目標邁進。」這番話不僅展現兩人對身邊人的感恩之心，更顯示他們對未來共同奮鬥的決心。
MIRROR元祖情侶成模範戀人典範
Stanley與Alina自MIRROR出道初期便公開戀情，九年來感情穩定低調，堪稱演藝圈模範情侶典範。從當初寂寂無名的新人，到如今並肩走向事業高峰，他們的愛情故事一直陪伴著粉絲成長。如今決定攜手共度餘生，各界紛紛送上祝福，期待見證這對甜蜜戀人人生的下一個美好篇章。
MIRROR成員Stanley不時同女友Alina大派閃彈，仲經常一齊拍片分享生活。拍拖6年嘅佢哋已展開左2年哋同居生活。Stanley不時公開讚女友有時尚觸覺，會幫手襯衫。而Alina亦會滿足男友，不時贈送小禮物。早前兩人為慶祝六週年預訂左日式高級餐廳食Omakase和法國餐廳，超有儀式感。Stanley更係影片表示希望大家長長久久：「如果要我喺愛你加個期限，我會話係一萬年；如果要我喺我對你嘅愛加個符號嘅話，我會係打橫嘅8（∞無限）。」。雖然佢哋經常吵吵鬧鬧，不過相信呢個係佢哋增進感情嘅方法。