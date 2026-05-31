26歲前港姐戶口剩70蚊 每日20蚊肉碎捱三餐 致電爺爺聽到一句話即崩潰
離巢撞正疫情兩年無工開戶口得返70蚊
邱晴當年17歲參選港姐，其後加入TVB發展，參與過《BB來了》等劇集及兒童節目主持工作。然而離巢後剛好碰上疫情，令她面臨長達兩年幾乎完全沒有工作的困境。在那段「與世隔絕」的日子裡，邱晴坦言情緒起伏極大，晚上經常獨自落淚。為了支撐生活，她將每日預算壓到僅20港元，專門去街市買肉碎再分幾餐食用，更透露銀行戶口曾經只剩下約70元，要特意存入30元湊夠100元才能提款，窘迫程度令人難以想像。
邱晴致電爺爺傾訴情緒瞬間崩潰大喊
在情緒陷入最低谷時，邱晴撥通了遠在異地、許久未見的爺爺的電話。她憶述當時的情景時紅了眼眶：「其實好多觀眾都覺得我是一個開心果、冇咩煩惱，但其實我自己夜晚嘅時候就會好多愁善感。」電話接通後，爺爺一句關心便讓她淚腺完全失守。爺爺對她說：「晴晴你係咪好辛苦啊？不如你返嚟我養你啦，你唔好咁辛苦啦。」更承諾自己是她「最後嘅後盾」，叫她不用擔心前途。邱晴同時透露，媽媽當時非常擔心她的狀態，甚至害怕她會做傻事。
曾學頭顱骨治療想轉行一度質疑自己價值
邱晴坦言演藝圈是一個非常被動且講求運氣的地方，在最迷茫的時候，她甚至去學習「頭顱骨治療」等另類技能，認真考慮過是否要放棄演員之路、轉行找份穩定工作。她在訪問中提到，自己一直有個夢想，就是希望有朝一日能賺到錢幫爺爺翻新大屋，讓無條件支持她的爺爺住得更舒服，可惜這個承諾至今仍未實現。對於一直全心支持她的媽媽，邱晴同樣充滿愧疚，回想起當初做兒童節目領到一萬多元底薪時興高采烈交家用的畫面，對比後來的低潮更覺心酸。
邱晴入選荷蘭飛盤港隊以運動員身份重生
在最看不清前路的時候，邱晴因緣際會接觸到新興運動「荷蘭飛盤」，經過刻苦訓練後成功入選港隊代表香港出外參賽。這項運動不僅帶她走出低谷，更讓她以藝人與運動員的雙重身份走入校園分享經歷。她透露近來常到學校表演和推廣運動，發現自己站在台上竟然能鼓勵到一班學生：「以往嘅我其實都只係喺學校發夢嘅一個學生，但估唔到我依家可以企喺個台上面同啲學生講：『你哋唔好唔發夢啊！』」現時邱晴除了參與旅遊及體育節目主持工作外，更計劃未來搞運動旅行團與粉絲互動。
網民封邱晴做女神讚佢真性情夠麻甩
邱晴近年在社交平台及節目中展現真實性格，不再刻意營造完美形象，反而獲得大量網民支持。她曾在旅遊節目中的泥漿浴片段被瘋傳，不少網民封她為「女神」，亦有觀眾讚賞她在體育主持崗位上雖然偶有緊張失誤，但正正是這種真實感令人覺得親切好看。邱晴自己亦坦言：「以往在幕前我是真的會刻意營造比較乖一點或者比較女性化一點，但我發現原來現在這個時代是不一樣的，反而你越真、越展示自己是一個怎樣的人，反而會得到別人的欣賞。」