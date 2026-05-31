26歲前港姐戶口剩70蚊 每日20蚊肉碎捱三餐 致電爺爺聽到一句話即崩潰

前港姐邱晴入行9年，給人感覺永遠陽光開朗，日前接受傳媒訪問時，親自透露原來她曾經歷長達兩年零收入的黑暗時期，銀行戶口一度只剩雙位數，每日靠20元街市肉碎分三餐捱過。直到一通打給爺爺的電話，讓她在崩潰中找到了重新站起來的力量。