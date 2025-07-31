前TVB兒童節目主持邱晴代表香港出戰世界賽 連環曬比賽照網民大讚：為港爭光！

25歲前TVB兒童節目主持邱晴2017年參選港姐時，因被指係「嫩版李珊珊」而備受關注，雖然最後5強止步，但仍獲簽約TVB。不過邱晴與於2021年宣布離巢，並轉型做KOL。經常在社交平台分享日常嘅邱晴近日就透露自己代表香港出戰世界賽，連環曬出比賽照嘅佢更獲網民大讚為港爭光！