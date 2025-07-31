前TVB兒童節目主持邱晴代表香港出戰世界賽 連環曬比賽照網民大讚：為港爭光！
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25歲前TVB兒童節目主持邱晴2017年參選港姐時，因被指係「嫩版李珊珊」而備受關注，雖然最後5強止步，但仍獲簽約TVB。不過邱晴與於2021年宣布離巢，並轉型做KOL。經常在社交平台分享日常嘅邱晴近日就透露自己代表香港出戰世界賽，連環曬出比賽照嘅佢更獲網民大讚為港爭光！
邱晴代表香港出戰YOU.FO世界賽
邱晴日前在社交平台發文表示自己代表香港遠赴東京參加荷蘭飛環（YOU.FO）世界賽，即使佢嘅韓文同日文唔算流暢，但係仍然無阻佢與各地嘅選手交流心得。邱晴更透露雖然比賽當日天氣十分炎熱，但係為港爭光就完全無懼烈日：「嗰兩日好好天，但都真係好曬，平時嘅我一定唔會出街，但係為港爭光，我都無懼烈日，連續打左幾場比賽，真係攰得嚟又好爽。」
賽場表現亮眼 香港隊名列第11
邱晴隨後接受訪問時就透露自己其實僅接觸荷蘭飛環半年，並於5月參加了亞洲盃。邱晴亦大談荷蘭飛環嘅賽制及成績，並表示每場會派出3位隊員，而佢哋於第1場賽事對戰韓國，並以1vs1和局。隨後在主力對戰日本、韓國以及荷蘭隊，最終以3勝3負1和完成賽事，在26隊隊伍中排名11。
邱晴嘅表現亦獲唔少網民大讚：「估唔到你運動都咁叻」、「今次真係為港爭光！」、「有樣有實力嘅代表」、「期待你繼續為港出戰！」
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期