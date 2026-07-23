同歲不同命！24歲邱淑貞《赤裸羔羊》封神 女兒沈月「一個選擇」發展極懸殊？

現年24歲的「最美星二代」沈月近年成為國際時尚界寵兒，風頭一時無兩，外界隨即將她與母親邱淑貞在相同年紀的成就作出全面對比。當年邱淑貞在90年代香港影壇憑藉一部破格電影轟動全城，兩母女雖然繼承了同一份絕世美貌，但她們在24歲時的人生軌跡與賽道選擇卻呈現出極大反差，背後的截然不同發展令人深感驚嘆。