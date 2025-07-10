港姐邵初深夜激罕解放！《愛回家》Minnie白滑玉背超吸睛 釣出KC歐瑞偉爆笑留言

《愛．回家之開心速遞》中飾演律師Minnie的前港姐季軍邵初，近日形象大突破！今日（10日）凌晨，佢突然喺IG激罕大解放，上載多張晚裝靚相，以一襲Tube dress盡騷白滑香肩同玉背，一雙無敵美腿更係焦點所在，性感程度震驚網民，就連劇中CP歐瑞偉都忍唔住現身留言！