港姐邵初深夜激罕解放！《愛回家》Minnie白滑玉背超吸睛 釣出KC歐瑞偉爆笑留言
邵初深夜IG大解放 絕美晚裝照全曝光
邵初最近事業得意，除咗拍劇入屋，更首次挑戰做大會司儀，同前輩森美、楊洛婷同場毫不怯場，表現備受讚賞。為咗紀念呢個重要時刻，邵初喺IG分享當晚嘅戰衣靚相，相中佢身穿一襲高貴嘅Tube dress晚裝，大方騷出白滑香肩同美背線條，鏡頭一轉，下半身嘅高衩設計更令佢一雙修長美腿表露無遺，同平時喺《愛回家》入面律師Minnie嘅密實形象有好大反差，散發出濃濃女人味，令唔少粉絲眼前一亮，紛紛留言大讚索到爆！
劇中CP歐瑞偉搞笑留言：「我好似識嗰喎」
邵初嘅性感靚相一出，即刻引嚟圈中好友同劇組拍檔留言。同劇嘅好友李芷晴就大讚：「好有女人味😍😍😍」。最搞笑嘅莫過於劇中嘅歡喜冤家KC歐瑞偉，佢特登扮唔識留言，非常鬼馬咁話：「呢位小姐，我好似識嗰喎😂」。呢個互動即時引嚟粉絲起哄，大讚KC同Minnie呢對CP戲內戲外都咁有火花，仲有人笑言KC係咪呷醋，留言充滿喜感。
2021年港姐季軍入行 邵初憑Minnie一角成功入屋
現年31歲嘅邵初（Kristy）其實係2021年香港小姐嘅季軍兼「友誼小姐」，入行後機會不斷。2021年，邵初參選港姐奪得雙料獎項後簽約TVB，正式踏入演藝圈。隨後於2022年加入處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演接龍法律部嘅律師Minnie，初期角色未算突出。至2023年，劇情安排佢同KC歐瑞偉發展感情線，組成「KC & Minnie」呢對歡喜冤家CP，兩人嘅搞笑互動成功引起觀眾注意，令邵初人氣急升，形象成功入屋。今次罕有性感示人，唔少網民都話估唔到平時專業嘅Minnie原來身材咁好，展現出截然不同嘅一面。
網民洗版激讚邵初：「禾稈冚珍珠！」
邵初今次嘅性感造型，喺網上討論區都引起熱烈討論，網民幾乎一面倒大讚。唔少人都話對佢刮目相看，留言話：「平時睇愛回家真係唔覺，原來Minnie禾稈冚珍珠！」、「呢個look好有氣質，完全carry到！」、「白到發光，對腳好靚！」。亦有網民將焦點放喺佢同歐瑞偉嘅互動上：「KC個留言好好笑，好有愛！」、「求編劇寫多啲KC Minnie線！」。