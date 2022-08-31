30歲「千億女友」郭嘉文慳家重著同一件背心 消失近半年一個原因再現身

有「千億女友」之稱的前港姐季軍郭嘉文（Karmen）同「小小超」李澤楷拍拖6年屢傳分訊，去年7月郭嘉文更忽然在社交網貼出工作聯絡方法，疑似為復出幕前鋪路，但之後她卻少有再更新社交網，直到近日有一名化妝師和林凱恩都分別貼出了郭嘉文的影片，片中的她狀態甚佳，更獲讚充滿少女味。
郭嘉文 化靚妝影身份證相
化妝師Yumi日前在社交網po出了一段以郭嘉文為主角的影片，並表示：「咁靚嘅『客人』得唔得嘅！」並加上「身份證化妝」和「生日快樂」等Hashtag，原來她發布影片當日（8月27日）正是郭嘉文的30歲生日，她亦有在該個帖文中回覆，並稱呼Yumi為她的「Fairy Godmother（神仙教母）」。
一件背心著足兩年
1992年出生的郭嘉文，需要在今年7月25日至10月6日期間去換領新智能身份證，相信她今次特意去化個靚妝，就是為了影身份證相而做足準備。片中郭嘉文穿著前年曾著過的一件蝴蝶結吊帶背心，在高清狀態下仍睇得出皮膚十分白滑，手臂亦顯得十分纖瘦，有網民留言指她的樣子變了好多，化妝師Yumi就解釋：「化妝師不同了呀！」
孖好姊妹歎酸菜魚
除了化妝換身份證外，郭嘉文亦有在好姊妹林凱恩（Iris）的社交網露面，原來兩個「辣妹」相約一起去歎了酸菜魚和水煮牛肉，林凱恩更感嘆：「人生得一知己，於願足矣，不需太花巧，就相知相愛已經很珍貴。」片中郭嘉文穿著一件露肩裝，用手半遮面扮作怕羞狀，之後再望向鏡頭甜笑，感覺充滿少女味。
重溫郭嘉文傳與李澤楷分手 po「迷路」文疑為復出鋪路
現年30歲的郭嘉文2015年參選香港小姐，以257,064觀眾選票奪得季軍，2016年情人節，郭嘉文被發現與「小小超」李澤楷同遊東京，令戀情曝光，其後二人久不久就被影到出雙入對，李澤楷回應傳媒時更話「We are fine!」形容兩人關係好好，默認郭嘉文地位。不過去年7月有傳兩人已分手，2017年已離開無綫淡出幕前的郭嘉文，更忽然復出密密接Job，並在社交網貼出工作聯絡方法，公開𢱑撈。
郭嘉文去年6月就曾發文感慨表示：「世界很簡單，大人很複雜，所以還是睜一隻眼閉一隻眼，保留一點童真吧。」到了7月她更連出數po，直言：「迷路的時候應該停下來，清理好心中的雜念，才能找到出路。」並Hashtag「好久不見」，似在為復出幕前鋪路。
另一個po中，郭嘉文則表示：「女孩子愛美是天性，但快樂應該不止留於表面，不如試著接受不完美的美。」並Hashtag「This is me」。此外她又在IG的自我介紹中貼出工作聯絡方法，似為復出鋪路，但並非李澤楷新開的娛樂公司。有指李澤楷接受了網媒的獨家回應。
前年曾po感性文 惹情海翻波猜測
其實早在前年12月，郭嘉文就曾上載近照並發表對人生意義的看法，表示活著「不應只執著長度」、「更著眼的是厚度」，又用拍翼蝴蝶來比喻自己，最後更說別放棄，沒有不可能，甚有「不再乎天長地久，只在乎曾經擁有」的feel，令外界不禁猜測她情海翻波，感情生活起了變化。