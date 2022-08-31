30歲「千億女友」郭嘉文慳家重著同一件背心 消失近半年一個原因再現身

有「千億女友」之稱的前港姐季軍郭嘉文（Karmen）同「小小超」李澤楷拍拖6年屢傳分訊，去年7月郭嘉文更忽然在社交網貼出工作聯絡方法，疑似為復出幕前鋪路，但之後她卻少有再更新社交網，直到近日有一名化妝師和林凱恩都分別貼出了郭嘉文的影片，片中的她狀態甚佳，更獲讚充滿少女味。