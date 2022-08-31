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30歲「千億女友」郭嘉文慳家重著同一件背心 消失近半年一個原因再現身

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有「千億女友」之稱的前港姐季軍郭嘉文（Karmen）同「小小超」李澤楷拍拖6年屢傳分訊，去年7月郭嘉文更忽然在社交網貼出工作聯絡方法，疑似為復出幕前鋪路，但之後她卻少有再更新社交網，直到近日有一名化妝師和林凱恩都分別貼出了郭嘉文的影片，片中的她狀態甚佳，更獲讚充滿少女味。

郭嘉文 化靚妝影身份證相

化妝師Yumi日前在社交網po出了一段以郭嘉文為主角的影片，並表示：「咁靚嘅『客人』得唔得嘅！」並加上「身份證化妝」和「生日快樂」等Hashtag，原來她發布影片當日（8月27日）正是郭嘉文的30歲生日，她亦有在該個帖文中回覆，並稱呼Yumi為她的「Fairy Godmother（神仙教母）」。

郭嘉文 影片中郭嘉文對著鏡頭由面無表情到側頭甜笑，獲讚好有魅力。
影片中郭嘉文對著鏡頭由面無表情到側頭甜笑，獲讚好有魅力。（圖片來源：[email protected]
郭嘉文 郭嘉文稱呼Yumi為她的「神仙教母」。
郭嘉文稱呼Yumi為她的「神仙教母」。（圖片來源：[email protected]

一件背心著足兩年

1992年出生的郭嘉文，需要在今年7月25日至10月6日期間去換領新智能身份證，相信她今次特意去化個靚妝，就是為了影身份證相而做足準備。片中郭嘉文穿著前年曾著過的一件蝴蝶結吊帶背心，在高清狀態下仍睇得出皮膚十分白滑，手臂亦顯得十分纖瘦，有網民留言指她的樣子變了好多，化妝師Yumi就解釋：「化妝師不同了呀！」

郭嘉文被好友們當成公主一樣，連日為她慶生日，卻被網民抨擊她扮在上流社會生活。
前年8月郭嘉文曾因不時在社交網分享玩樂片段，疫下更密密去酒店開派對，惹來網民狠批她扮在上流社會生活，當時的她同今次影身份證相的打扮一模一樣。（圖片來源：[email protected]_kkm）
郭嘉文 Yumi在小紅書亦有上載同一段影片，引來不少網民留言。
Yumi在小紅書亦有上載同一段影片，引來不少網民留言。（圖片來源：網民留言截圖）
郭嘉文 Yumi之前亦有幫郭嘉文的好友林凱恩化過妝。
Yumi之前亦有幫郭嘉文的好友林凱恩化過妝。（圖片來源：[email protected]
郭嘉文 當時仲引來郭嘉文留言。
當時仲引來郭嘉文留言。（圖片來源：[email protected]

孖好姊妹歎酸菜魚

除了化妝換身份證外，郭嘉文亦有在好姊妹林凱恩（Iris）的社交網露面，原來兩個「辣妹」相約一起去歎了酸菜魚和水煮牛肉，林凱恩更感嘆：「人生得一知己，於願足矣，不需太花巧，就相知相愛已經很珍貴。」片中郭嘉文穿著一件露肩裝，用手半遮面扮作怕羞狀，之後再望向鏡頭甜笑，感覺充滿少女味。

郭嘉文 林凱恩幫郭嘉文拍片時加上了濾鏡，讓她顯得少女味更濃。
林凱恩幫郭嘉文拍片時加上了濾鏡，讓她顯得少女味更濃。（圖片來源：[email protected]_lammm）
郭嘉文 仲有影埋自己。
仲有影埋自己。（圖片來源：[email protected]_lammm）
郭嘉文 兩人撐枱腳去食酸菜魚拼水煮牛肉。
兩人撐枱腳去食酸菜魚拼水煮牛肉。（圖片來源：[email protected]_lammm）
郭嘉文 去年11月郭嘉雯曾經同林凱恩合作搞YouTube頻道，拍了一段影片，但至今瀏覽量只得1千多，之後兩人未有再拍第二段影片。
去年11月郭嘉文曾經同林凱恩合作搞YouTube頻道，拍了一段影片，但至今瀏覽量只得1千多，之後兩人未有再拍第二段影片。（圖片來源：[email protected]請出牌）
郭嘉文 今年4月郭嘉文曾經同林凱恩及鄺潔楹一齊聚會，當時三人都只係化住淡妝。
今年4月郭嘉文曾經同林凱恩及鄺潔楹一齊聚會，當時三人都只係化住淡妝。（圖片來源：[email protected]_lammm）
郭嘉文 郭嘉文自己的社交網就好少更新，最近一次發相，是在今年3月。
郭嘉文自己的社交網就好少更新，最近一次發相，是在今年3月。（圖片來源：[email protected]_kkm）

重溫郭嘉文傳與李澤楷分手 po「迷路」文疑為復出鋪路

現年30歲的郭嘉文2015年參選香港小姐，以257,064觀眾選票奪得季軍，2016年情人節，郭嘉文被發現與「小小超」李澤楷同遊東京，令戀情曝光，其後二人久不久就被影到出雙入對，李澤楷回應傳媒時更話「We are fine!」形容兩人關係好好，默認郭嘉文地位。不過去年7月有傳兩人已分手，2017年已離開無綫淡出幕前的郭嘉文，更忽然復出密密接Job，並在社交網貼出工作聯絡方法，公開𢱑撈。

郭嘉文 李澤楷
戀情曝光後郭嘉文即在2017年與無綫解約，淡出幕前，去年忽然活躍社交網。（圖片來源：[email protected]_kkm）
郭嘉文 李澤楷
李澤楷去年有傳已與郭嘉文結束戀情，及後與「大馬女神」林宣妤傳出緋聞。（圖片來源：新傳媒照片庫）

郭嘉文去年6月就曾發文感慨表示：「世界很簡單，大人很複雜，所以還是睜一隻眼閉一隻眼，保留一點童真吧。」到了7月她更連出數po，直言：「迷路的時候應該停下來，清理好心中的雜念，才能找到出路。」並Hashtag「好久不見」，似在為復出幕前鋪路。

郭嘉文 李澤楷
郭嘉文曾被指為人低調純樸，故能成功俘虜李澤楷的心，同李澤楷確認戀情後，出身小康之家的郭嘉文更有傳拍拖第一年情人節已經收九龍塘逸瓏過億天池屋做禮物。（圖片來源：[email protected]_kkm）

另一個po中，郭嘉文則表示：「女孩子愛美是天性，但快樂應該不止留於表面，不如試著接受不完美的美。」並Hashtag「This is me」。此外她又在IG的自我介紹中貼出工作聯絡方法，似為復出鋪路，但並非李澤楷新開的娛樂公司。有指李澤楷接受了網媒的獨家回應。

郭嘉文 李澤楷
郭嘉文以「好久不見」和大家打招呼。（圖片來源：[email protected]_kkm）
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郭嘉文在IG中貼出自己的工作聯絡方法。（圖片來源：[email protected]_kkm）
郭嘉文 李澤楷
去年郭嘉文似乎已開始做KOL，在社交網中出po宣傳產品， 更曾與好姊妹林凱恩孖住接拍婚紗攝影的工作。（圖片來源：[email protected]_kkm）

前年曾po感性文 惹情海翻波猜測

其實早在前年12月，郭嘉文就曾上載近照並發表對人生意義的看法，表示活著「不應只執著長度」、「更著眼的是厚度」，又用拍翼蝴蝶來比喻自己，最後更說別放棄，沒有不可能，甚有「不再乎天長地久，只在乎曾經擁有」的feel，令外界不禁猜測她情海翻波，感情生活起了變化。

郭嘉文在IG上載了這張極度冷艷的大頭近照，睇個樣心情似乎唔多好。
郭嘉文在IG上載了這張極度冷艷的大頭近照，睇個樣心情似乎唔多好。（圖片來源：[email protected]_kkm）
郭嘉文再加一段感性文，講到活著不應只執著長度，更著眼的是厚度，又話生命意義不在乎長短，以及別放棄、沒有不可能的字眼，似乎真係有少女心事。
郭嘉文一段感性文，似乎充滿心事，引起外界對她情海翻波的猜測。（圖片來源：[email protected]_kkm）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_kkm、[email protected]_lammm、[email protected]請出牌、新傳媒照片庫

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