193主持《Fashion Killer》 靚女造型師顧問Constance彈出
靚女顧問為軒公演唱會造衫
Constance是香港理工大學紡織及服裝學系畢業生，其後投身造型設計行業，曾為許廷鏗、鄭欣宜、張敬軒、林家謙、MIRROR等擔任演唱會造型設計和指導，最新作就是為張敬軒的Sidetrack演唱會《Revisit》擔任造型設計。Constance並於 2016 年成立個人形象設計品牌 ConStyle 端．裝，不時會親身上陣做Model。
設計師猛人參賽 193被質疑未夠班
原本以為公開招募形式挑選參加者，會有很多素人參加，結果卻有很多猛人參賽。其中有電影《何日君再來》為梅艷芳設計服裝的著名設計師姚家國、又有曾幫G Dargon設計造型的靚仔時裝買手Kim、更有大學時裝設計系講師兼韓國品牌前設計總監b10，難怪網友大嘆參賽者勁到應該調轉做評判，更有網民嘲193連做主持的資格都成疑。
素人參賽者專揀平衫
除了一眾猛人參賽者，亦有一些令觀眾議論紛紛的造型師，其中以平價衫配襯出位的素人Z，以及一身紫色的QQBarry就最多網友討論。早在記者會當日，ViuTV在社交平台貼出十強參賽者的相片時，Z已遭網友嘲：「着成咁樣，時裝嘅嘢我真係識條鐡咩！」，更有網友笑指應該會有很多集見到平價二手衫店美芝出現。亦有人認出麻煩Simon正是之前網絡平台Whizoo的主播Simon，她近年主力在YouTube教人DIY服裝，有不少粉絲。
淘汰賽制 每集嘉賓選贏家
今次真人騷會以淘汰賽形式進行，更由每集嘉賓全權決定贏家。今晚播出的一集就要參賽者分成兩組，為節目《戀講嘢》兩位主持人譚凱倫（Helen）及郭奕芯（Ashina）配搭造型。參加者除了要配合預設的淺藍色牛仔布主題，更要留意Helen和Ashina的特色。不過網友就笑言，今次ViuTV的選造型師節目，最好挑選贏家換走旗下女團COLLAR的造型師，因為COLLAR過去出MV的造型，已多次被評為災難級，更指是MK造型嚇壞人。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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