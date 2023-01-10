193主持《Fashion Killer》 靚女造型師顧問Constance彈出

ViuTV全新造型師真人騷比賽節目《Fashion Killer》昨晚播出第一集，ERROR的郭嘉駿（193）與Alina（李炘頤）擔任主持。由於首集只是集中介紹十強參賽者的背景，結果網民竟將焦點放在靚女星級造型顧問李詠端（Constance Lee）身上，紛紛大讚她比主持Alina更靚女。其實Constance之前已在《Error自肥企画》中，為193設計MV服裝，今次則聯同193以及Alina，從海選參加者中選出十強，亦會擔任節目顧問。