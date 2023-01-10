Fashion Killer

193主持《Fashion Killer》 靚女造型師顧問Constance彈出

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ViuTV全新造型師真人騷比賽節目《Fashion Killer》昨晚播出第一集，ERROR的郭嘉駿（193）與Alina（李炘頤）擔任主持。由於首集只是集中介紹十強參賽者的背景，結果網民竟將焦點放在靚女星級造型顧問李詠端（Constance Lee）身上，紛紛大讚她比主持Alina更靚女。其實Constance之前已在《Error自肥企画》中，為193設計MV服裝，今次則聯同193以及Alina，從海選參加者中選出十強，亦會擔任節目顧問。

郭嘉駿 fashion 193與Alina擔任造型師大賽《Fashion Killer》的主持。
193與Alina擔任造型師大賽《Fashion Killer》的主持。（圖片來源：ViuTV官方發相）
Fashion Killer 郭嘉駿 fashion Alina、193與造型師顧問Constance齊齊從海選參加者中，選出十強。
Alina、193與造型師顧問Constance齊齊從海選參加者中，選出十強。（圖片來源：ViuTV官方發相）

靚女顧問為軒公演唱會造衫

Constance是香港理工大學紡織及服裝學系畢業生，其後投身造型設計行業，曾為許廷鏗、鄭欣宜、張敬軒、林家謙、MIRROR等擔任演唱會造型設計和指導，最新作就是為張敬軒的Sidetrack演唱會《Revisit》擔任造型設計。Constance並於 2016 年成立個人形象設計品牌 ConStyle 端．裝，不時會親身上陣做Model。

Fashion Killer 郭嘉駿 fashion Constance獲網民大讚靚女。
Constance獲網民大讚靚女。（圖片來源：[email protected]
Fashion Killer 郭嘉駿 fashion 網常為明星設計造型的Constance，本身是靚女一名。
網常為明星設計造型的Constance，本身是靚女一名。（圖片來源：[email protected]
Fashion Killer 郭嘉駿 fashion Constance近日為張敬軒演唱會擔造型設計。
Constance近日為張敬軒演唱會擔造型設計。（圖片來源：[email protected]
Fashion Killer 郭嘉駿 fashion Constance經常自家設計品牌做Model。
Constance經常自家設計品牌做Model。（圖片來源：[email protected]

設計師猛人參賽 193被質疑未夠班

原本以為公開招募形式挑選參加者，會有很多素人參加，結果卻有很多猛人參賽。其中有電影《何日君再來》為梅艷芳設計服裝的著名設計師姚家國、又有曾幫G Dargon設計造型的靚仔時裝買手Kim、更有大學時裝設計系講師兼韓國品牌前設計總監b10，難怪網友大嘆參賽者勁到應該調轉做評判，更有網民嘲193連做主持的資格都成疑。

Fashion Killer 郭嘉駿 fashion Peter姚家國是行內極資深時裝設計師，曾為梅艷芳電影《何日君再來》設計服裝。
Peter姚家國是行內極資深時裝設計師，曾為梅艷芳電影《何日君再來》設計服裝。（圖片來源：《Fashion Killer》截圖）
Fashion Killer 郭嘉駿 fashion 參賽者個個猛料，令大家質疑193的主持資格。
參賽者個個猛料，令大家質疑193的主持資格。（圖片來源：連登討論區）
Fashion Killer 郭嘉駿 fashion 參加者Kim曾為韓國巨星G Dragon設計造型。
參加者Kim曾為韓國巨星G Dragon設計造型。（圖片來源：《Fashion Killer》截圖）
Fashion Killer 郭嘉駿 fashion 參賽者b10本身是大學時裝設計系講師。
參賽者b10本身是大學時裝設計系講師。（圖片來源：《Fashion Killer》截圖）

素人參賽者專揀平衫

除了一眾猛人參賽者，亦有一些令觀眾議論紛紛的造型師，其中以平價衫配襯出位的素人Z，以及一身紫色的QQBarry就最多網友討論。早在記者會當日，ViuTV在社交平台貼出十強參賽者的相片時，Z已遭網友嘲：「着成咁樣，時裝嘅嘢我真係識條鐡咩！」，更有網友笑指應該會有很多集見到平價二手衫店美芝出現。亦有人認出麻煩Simon正是之前網絡平台Whizoo的主播Simon，她近年主力在YouTube教人DIY服裝，有不少粉絲。

Fashion Killer 郭嘉駿 fashion 素人參加者Z被網民評為最估唔到的參加者。
素人參加者Z被網民評為最估唔到的參加者。（圖片來源：《Fashion Killer》截圖）
Fashion Killer 郭嘉駿 fashion 參加者QQBarry被指是濃妝版岑珈其。
參加者QQBarry被指是濃妝版岑珈其。（圖片來源：《Fashion Killer》截圖）

淘汰賽制 每集嘉賓選贏家

今次真人騷會以淘汰賽形式進行，更由每集嘉賓全權決定贏家。今晚播出的一集就要參賽者分成兩組，為節目《戀講嘢》兩位主持人譚凱倫（Helen）及郭奕芯（Ashina）配搭造型。參加者除了要配合預設的淺藍色牛仔布主題，更要留意Helen和Ashina的特色。不過網友就笑言，今次ViuTV的選造型師節目，最好挑選贏家換走旗下女團COLLAR的造型師，因為COLLAR過去出MV的造型，已多次被評為災難級，更指是MK造型嚇壞人。

Fashion Killer 郭嘉駿 fashion 大會分兩組，為《戀講嘢》主持設計造型。
大會分兩組，為《戀講嘢》主持設計造型。（圖片來源：《Fashion Killer》截圖）
Fashion Killer 郭嘉駿 fashion 節目以淘汰制進行，並由嘉賓選出贏家。
節目以淘汰制進行，並由嘉賓選出贏家。（圖片來源：連登討論區）
Fashion Killer 郭嘉駿 fashion 網民笑指ViuTV用節目請人，幫Collar重新執造型。
網民笑指ViuTV用節目請人，幫Collar重新執造型。（圖片來源：連登討論區）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV官方發相、[email protected][email protected]

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