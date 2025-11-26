60歲郭富城親自公開三女兒中英文名 低調為愛女慶祝滿月「四胎計劃」曝光
吳鎮宇大讚郭富城夫妻生活美滿
在首映禮現場，好友吳鎮宇忍不住為郭富城的幸福生活鼓掌，更笑言「夫妻生活美滿，4年抱3」。城城對於朋友的祝福表示感恩，坦言自己現在事業、家庭兩得意，加上新戲《內幕》即將上映，可謂是「三喜臨門」。他更表示電影上映是「第四喜」，希望電影能夠得到觀眾支持，票房理想，並期待能夠迎來「第五喜」。城城的幸福洋溢於言表，顯示他對於目前的生活狀態非常滿足。
郭富城公開三女兒中英文名字含深意
城城在首映禮上首度公開三女兒的姓名，目前大女Chantelle（郭詠希）和細女Charlotte（郭詠萱），表示經過與太太方媛商量後，決定為女兒取名「郭詠心」，英文名則叫「Cheryl」。他解釋選擇這個名字的原因：「愛心個心，希望她永遠傳遞愛心。」這個名字延續了家中傳統，與兩個家姐一樣都含有「詠」字，而英文名則採用「C」字頭，顯示父母對三個女兒的一致性安排。城城透露這個名字是他與太太方媛一起研究決定的，希望女兒能夠如名字寓意般，將愛心傳遞給身邊的人。
低調慶祝女兒滿月不擺大宴
當被問及會否為三女兒擺設滿月宴時，城城表示會「低調慶祝」，認為「應該要做的」事情就會去做。他以自己去馬場支持賽馬運動作比喻，表示會根據個人喜好和工作檔期來安排，「工作忙就不去，有時檔期不是自己預計到」。這番話顯示城城雖然重視家庭，但也會考慮實際情況來安排慶祝活動，不會刻意大張旗鼓，更傾向於以溫馨的方式與家人共度這個重要時刻。
郭富城四胎計劃曝光
當日被問及是否有第四胎的計劃，郭富城回應，「每一樣東西在我生活裡面都是順其自然」，直言自己很喜歡被孩子環繞的熱鬧感覺，間接回應四胎計劃。
60歲郭富城等緊拎樂悠卡
同場的63歲吳鎮宇最近在微博上分享了一則趣事，說自己可以以$2搭巴士，卻被車長要求出示身份證，最後還得用「樂悠卡」證明自己的年齡。他今天解釋道：「那天和媽媽去志蓮淨苑，媽媽不肯搭的士，就非要我陪她搭巴士，我就拿出樂悠卡來刷了一下！」此外，在上個月剛過生日的郭富城，正提到要去辦理樂悠卡，隨即問身旁的吳鎮宇：「張卡好唔好用㗎？」不過，鎮宇澄清說，查身份證只是他用幽默的方式形容自己搭巴士的經歷，純屬開玩笑。
網民祝福聲不斷期待更多喜訊
不少網民得知郭富城添了第三個女兒後都感到非常開心，紛紛在社交平台上為他送上祝福，更有熱心網民主動為他的女兒建議名字。網民們對於城城一家的幸福生活表示羨慕，認為他在事業高峰期還能夠擁有美滿的家庭生活實在令人敬佩。有網民留言表示：「城城真係好幸福，希望一家人健康快樂。」也有網民開玩笑說：「4年3個女，城城真係好勁。」大家都期待著城城口中的「第五喜」會是什麼驚喜。
城城前兩女取名寓意深遠 法語名字別具心思
對於女兒的取名，郭富城曾表示：「大女兒Chantelle作為我們的首個愛情結晶品，我決定以我喜歡的英文字母『C』為開頭，之後和太太一起決定名字。」城城更解釋，次女Charlotte的名字也是延續了姊姊的取名靈感，「姐姐的名字以『C』和『H』為開首，所以幫妹妹改英文名時，也以這兩個字母為選擇。」回顧城城前兩個女兒的名字，都充滿深層寓意。長女Chantelle在法語中有「蠟燭」的意思，寓意光明與希望；次女Charlotte源自法語，有「自由人」的寓意，巧合地英國威廉王子的愛女也叫Charlotte。兩個名字都以「C」字開頭，並且都帶有法語背景，可見城城夫婦在取名方面相當用心。現在第三個女兒出生，網民們都在猜測會否延續這個傳統，選擇另一個以「C」開頭的法語名字。
網民創意無限提議三女名字 搞笑留言層出不窮
第三個女兒的名字成為網民熱議話題，各種創意提議層出不窮。有網民建議生女開香檳「Champagne」；也有人提議直接引用蛋糕店名「Chateraise」；更有搞笑網民建議「Chiikawa」，引用日本卡通角色名字。除了英文名字外，也有網民關注中文名字，有人建議「郭禾菁」、「郭力彩」等。更有網民開玩笑說：「郭詠男、郭得一男」、「郭招娣」、「郭韭菜」，暗示城城一直想要兒子的心願。各種創意提議在社交平台上引起熱烈討論，可見大家對這位新生女兒的關注度極高。