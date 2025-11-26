60歲郭富城親自公開三女兒中英文名 低調為愛女慶祝滿月「四胎計劃」曝光

郭富城三郭富城昨晚（25日）出席電影《內幕》首映禮時，首度公開透露三女兒的中英文名字，並表示希望低調慶祝女兒滿月。現年59歲的城城今年可謂三喜臨門，10月生日、三女兒出世，加上新戲上映，連好友吳鎮宇也為他鼓掌稱讚「4年抱3」。城城更透露正在期待「第五喜」的到來。