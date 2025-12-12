一周星星｜60歲郭富城拍《內幕》被打瘀痕零怨言 與吳鎮宇25年前珍貴片段曝光

60歲郭富城拍攝電影《內幕》時展現驚人敬業精神，親身上陣九成打戲被打到瘀痕纍纍仍零怨言。節目《一周星星》曝光拍攝花絮，可見城城不但要承受高強度打鬥，更有極具挑戰性的倒吊鏡頭，以實力證明年屆花甲依然有心有力。製作組更意外挖出25年前珍貴片段，令觀眾重溫兩位影帝的經典合作。

郭富城親身上陣九成打戲 被打瘀痕零怨言

郭富城在節目中透露拍攝《內幕》時有逾九成戲份親身上陣，由於戲中有大量打鬥場面需要連續拍攝數日數夜。為了不影響對手張文傑的表現，城城即使被打到瘀痕纍纍也選擇忍痛不出聲。他坦言對手有武術底子，腳功相當厲害，「佢係有武術底子嘅，佢啲腳功重到哩，我基本上戴晒Pad，但係打完之後返到去第二日都係瘀晒，但就費事同佢講，以免影響對手。」

《內幕》花絮曝光高難度倒吊鏡頭

節目中曝光的《內幕》拍攝花絮顯示，郭富城不但要承受激烈打鬥場面，更挑戰強度極高的倒吊鏡頭。畫面可見60歲的城城在拍攝過程中被打到飛起，但仍堅持完成每個高難度動作。這些珍貴花絮充分展現了他作為專業演員的敬業態度，證明年齡並未成為他追求完美演出的障礙。

25年前《午夜太陽》珍貴片段重現

製作組特別挖掘出郭富城與吳鎮宇25年前在劇集《午夜太陽》中的同框打鬥場面，讓觀眾重溫兩位影帝年輕時的合作片段。除此之外，節目更曝光了城城在劇集《蜀山奇俠》中的經典「哪吒頭」造型，這個搞笑造型至今仍令人印象深刻。這些珍貴的歷史片段不但勾起觀眾的懷舊情懷，更見證了兩位演員多年來的友誼和演技進步。

郭富城 內幕 （圖片來源：TVB）
郭富城 內幕 （圖片來源：TVB）
郭富城 內幕 （圖片來源：TVB）
郭富城 內幕 （圖片來源：TVB）
郭富城 內幕 （圖片來源：TVB）
郭富城 內幕 （圖片來源：TVB）
郭富城 內幕 （圖片來源：TVB）
郭富城 內幕 （圖片來源：TVB）
郭富城 內幕 （圖片來源：TVB）
郭富城 內幕 （圖片來源：TVB）
郭富城 內幕 （圖片來源：TVB）
郭富城 內幕 （圖片來源：TVB）
郭富城 內幕 （圖片來源：TVB）
郭富城 內幕 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

