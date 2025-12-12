一周星星｜60歲郭富城拍《內幕》被打瘀痕零怨言 與吳鎮宇25年前珍貴片段曝光
廣告
60歲郭富城拍攝電影《內幕》時展現驚人敬業精神，親身上陣九成打戲被打到瘀痕纍纍仍零怨言。節目《一周星星》曝光拍攝花絮，可見城城不但要承受高強度打鬥，更有極具挑戰性的倒吊鏡頭，以實力證明年屆花甲依然有心有力。製作組更意外挖出25年前珍貴片段，令觀眾重溫兩位影帝的經典合作。
郭富城親身上陣九成打戲 被打瘀痕零怨言
郭富城在節目中透露拍攝《內幕》時有逾九成戲份親身上陣，由於戲中有大量打鬥場面需要連續拍攝數日數夜。為了不影響對手張文傑的表現，城城即使被打到瘀痕纍纍也選擇忍痛不出聲。他坦言對手有武術底子，腳功相當厲害，「佢係有武術底子嘅，佢啲腳功重到哩，我基本上戴晒Pad，但係打完之後返到去第二日都係瘀晒，但就費事同佢講，以免影響對手。」
《內幕》花絮曝光高難度倒吊鏡頭
節目中曝光的《內幕》拍攝花絮顯示，郭富城不但要承受激烈打鬥場面，更挑戰強度極高的倒吊鏡頭。畫面可見60歲的城城在拍攝過程中被打到飛起，但仍堅持完成每個高難度動作。這些珍貴花絮充分展現了他作為專業演員的敬業態度，證明年齡並未成為他追求完美演出的障礙。
25年前《午夜太陽》珍貴片段重現
製作組特別挖掘出郭富城與吳鎮宇25年前在劇集《午夜太陽》中的同框打鬥場面，讓觀眾重溫兩位影帝年輕時的合作片段。除此之外，節目更曝光了城城在劇集《蜀山奇俠》中的經典「哪吒頭」造型，這個搞笑造型至今仍令人印象深刻。這些珍貴的歷史片段不但勾起觀眾的懷舊情懷，更見證了兩位演員多年來的友誼和演技進步。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期