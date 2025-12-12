一周星星｜60歲郭富城拍《內幕》被打瘀痕零怨言 與吳鎮宇25年前珍貴片段曝光

60歲郭富城拍攝電影《內幕》時展現驚人敬業精神，親身上陣九成打戲被打到瘀痕纍纍仍零怨言。節目《一周星星》曝光拍攝花絮，可見城城不但要承受高強度打鬥，更有極具挑戰性的倒吊鏡頭，以實力證明年屆花甲依然有心有力。製作組更意外挖出25年前珍貴片段，令觀眾重溫兩位影帝的經典合作。