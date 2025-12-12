60歲郭富城為愛妻破40年習慣！｜方中信自爆家中地位不如貓狗 吳鎮宇慘被兒子Feynman出賣？

娛樂圈三大型男郭富城、吳鎮宇、方中信最近齊齊現身訪談節目，罕有地展現「住家男人」一面！當中年屆60歲的「舞台王者」郭富城驚爆為了愛妻方媛及囡囡，竟決心打破自己維持長達40年的嚴格生活習慣，場面溫馨；另一邊廂吳鎮宇則大呻被兒子Feynman當成「頭號黑粉」瘋狂偷拍，究竟父子之間有何爆笑互動？