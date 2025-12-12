60歲郭富城為愛妻破40年習慣！｜方中信自爆家中地位不如貓狗 吳鎮宇慘被兒子Feynman出賣？
郭富城為方媛重大讓步 60歲拍戲被打到周身瘀
在節目「本尊 Fact Check」環節中，郭富城親自回應多年來體重一直保持在62公斤的傳聞，他坦言為了維持最佳狀態，過去40年平均每日只吃1.5餐。但自從組織家庭後，為了能陪伴一日三餐的太太方媛和女兒，他竟作出「重大讓步」，更發表愛妻宣言：「咁我作為一個丈夫，又係一個爸爸，係要陪伴（老婆仔女）去做呢樣嘢嘅！」盡顯廿四孝老公及爸爸的溫柔。除了是好丈夫，城城在工作上亦極度專業，他透露在拍攝新戲《內幕》時，超過九成的打鬥戲均親身上陣，即使被武術底子深厚的對手張文傑打到「第二日都係瘀晒」，也為了不影響對方而絕不吭聲，甚至要應付強度極高的倒吊鏡頭，以行動證明60歲依然有心有力，敬業精神令人佩服。
吳鎮宇封Feynman天生狗仔隊 慘被偷拍醜態大還原
同場的吳鎮宇則要回應兒子Feynman是否其「頭號黑粉」的尖銳問題。對此，吳鎮宇哭笑不得地表示，Feynman極愛趁他不為意或露出醜態時進行偷拍，更因此封兒子為「天生狗仔隊」，令他長期處於戒備狀態，他生動地形容：「我一見佢懶係唔望我哩，我就知會有個攝影機對住我架喇！」言談間充滿父子間的獨特趣味。為了讓觀眾更了解情況，吳鎮宇更在節目中即場大方還原平時在街上的「瘋狂舉止」，預告將會讓觀眾大開眼界，到底這位影帝私下有何不為人知的一面，實在令人好奇。
方中信挑戰囡囡常識賽投降 七字真言爆莫可欣御夫術
至於另一位型佬方中信，則迎來由太太莫可欣及愛女符迦晴親自「操刀」的「囡囡常識問答比賽」。問題極度刁鑽，包括女兒的鞋子尺碼、「幾多歲開始學騎馬？」等，令方中信答錯連連，更一度尷尬得向製作組求饒：「可唔可以唔好播出嚟？」場面非常搞笑。平時形象硬朗的他，更難得開金口大談自己在家中地位「貓狗不如」，並分享最無法忍受女兒做的一件事。最令人期待的是，方中信更以神秘的「七字真言」來形容太太莫可欣的「御夫大法」，究竟這套讓型男貼貼服服的秘訣是甚麼？看來只能在節目中尋找答案。
製作組考古郭富城吳鎮宇舊片 經典哪吒頭造型引熱議
節目製作組向來擅長「考古」，這次亦不例外，特意找來郭富城和吳鎮宇在25年前合作的劇集《午夜太陽》中的同框打鬥片段，讓觀眾重溫兩位巨星當年的青澀模樣。除此之外，節目更會曝光郭富城在經典劇集《蜀山奇俠》中的「搞笑哪吒頭」造型，這個極具標誌性的Look勢必勾起一代人的集體回憶。這些珍貴的懷舊片段，不但展現了兩位影帝多年來的演變，更為節目增添不少話題性，相信播出時定必引起網民洗版討論，絕對不容錯過。