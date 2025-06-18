郭富城太太方媛五星級養胎豪宅曝光 天王嫂享受無敵山景拍片分享日常

59歲天王郭富城與年輕22歲的太太方媛（Moka）結婚8年，育有兩位寶貝女兒。近日，方媛一直被傳懷上第三胎，父親節當日郭富城終於親口承認再次榮升爸爸，獲大批網民送上祝福， 而作為「天王嫂」的方媛，生活一向備受關注，日前她拍片分享自己一天的行程，期間意外曝光了五星級養胎豪宅。