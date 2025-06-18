郭富城太太方媛五星級養胎豪宅曝光 天王嫂享受無敵山景拍片分享日常
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59歲天王郭富城與年輕22歲的太太方媛（Moka）結婚8年，育有兩位寶貝女兒。近日，方媛一直被傳懷上第三胎，父親節當日郭富城終於親口承認再次榮升爸爸，獲大批網民送上祝福， 而作為「天王嫂」的方媛，生活一向備受關注，日前她拍片分享自己一天的行程，期間意外曝光了五星級養胎豪宅。
方媛宣布懷第三胎首現身 素顏上陣 五星級養胎豪宅曝光
方媛在短片中分享自己一天的忙碌行程，以素顏現身的期間更意外曝光豪宅內部。整個家居空間寬敞明亮，巨型玻璃窗外景觀開揚，盡覽山景市景，養胎環境一流。
影片開首帶大家欣賞豪宅的壯麗外觀，整個單位依山而建，背後是翠綠山巒，前方則俯瞰繁華都市的高樓大廈，景致遼闊，環境靜謐怡人。
這種優越的自然與城市結合，對孕婦養胎及身心健康有莫大好處。家中的高級設施，包括可遠眺維港及城市景色的寬敞露台、室內外溫水泳池、健身房及宴會廳等。如此開揚的景觀和完善設施，無疑為孕婦帶來更佳的心情和舒適的生活體驗。
方媛挺孕肚親自為女兒整精美豐富早餐、湊女返學
正懷著第三胎的方媛，特意早起親自下廚為兩名女兒煮在早餐。她表示最近囡囡吃得比較少，所以親自準備壽司、烚雞蛋、青瓜、紅蘿蔔、粟米片等營養早餐。
其後，她親自送女兒返學，說再見時更鼓勵愛女「加油」，盡顯貼心媽媽本色。
完成家庭事務後，方媛會把握時間做美容及Pilates（普拉提），以保持最佳狀態，即使懷孕仍然狀態大勇。到了晚上，方媛又帶女兒出席畢業晚會，生活美滿的她不禁表示：「幸福具像化的一天」。
方媛不慎「露口風」
期間，方媛更在尿片廣告中「路口風」：「說不定以後自己的寶寶也可以用得上」，承認自己自己正在懷孕。當晚，她再貼出一家「五」口慶祝父親節的合照，正式宣佈喜訊，並發文：「父愛如山，祝所有的爸爸們父親節快樂。」
這次方媛懷第三胎，不但令郭家再添新成員，亦讓網民熱議「四大天王生女魔咒」能否打破。不過郭富城一向表明，無論男女都一樣開心，最重要一家人健康快樂。天王嫂的五星級養胎日常，確實令人羨慕！
圖片來源：YouTube@Viu1 HK、抖音@方媛moka、Instagram@mokafy資料或影片來源：原文刊於新假期