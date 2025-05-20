郭富城驚喜現身小學受訪 大唱經典歌high爆全場 零架子舉動獲激讚
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59歲天王郭富誠向來熱衷於做慈善，早前郭富城更驚喜現身小學校舍兼接受「小記者」訪問，除咗零架子分享人生經驗及勵志故事外，人生經驗及勵志故事外仲即席獻唱歌曲，令全場師生超級投入！
郭富城大方分享人生經驗
郭富城日前在社交平台分享現身小學校舍做嘉賓嘅片段，片中郭富城表示較少機會參與訪問環節，隨後亦向現場學生分享自己嘅人生經驗，勉勵小朋友好好學習，尋找夢想之餘，亦要有自強不息嘅信念：「我都好希望喺每一個生活嘅過程裏面可以學習到，或者遇到人同事，可以畀到一啲啟發我，去增長我哋嘅知識。」
郭富城唱經典歌全場high爆
除咗言談間嘅分享，郭富城仲即席獻唱經典歌曲《強》，雖然歌曲係2001年推出，但係郭富城演唱時就獲全校師生一齊大合唱，令現場氣氛high到爆！
喺郭富城分享嘅短片中，仲見到佢對學生們簽名嘅邀請有求必應，超親民舉動引嚟唔少網民大讚：「難得佢咁貼地，抵佢紅足咁多年！」、「其實嚟到呢代雖然唔知Aaron係邊個，但呢個活動係好有意義，可以畀到正能量同訊息現時呢代小朋友」、「佢雖然唔係我偶像，但佢做得真係幾好！」
撰文：東方新地圖片來源：facebook@aaronkwokfushing資料或影片來源：原文刊於新假期