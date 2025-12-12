一周星星｜郭富城40年維持62公斤 為方媛改變飲食習慣 愛妻金句感動全場

郭富城近日在娛樂訪談節目《一周星星》中罕見分享家庭生活，這位保持62公斤體重長達40年的天王級巨星，竟然為了太太方媛和女兒們徹底改變多年來的飲食習慣。向來以自律著稱的城城透露，過往為了維持身形每天平均只吃1.5餐，但現在卻願意陪伴家人一日三餐，背後原因令人動容。