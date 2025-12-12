一周星星｜郭富城40年維持62公斤 為方媛改變飲食習慣 愛妻金句感動全場
郭富城近日在娛樂訪談節目《一周星星》中罕見分享家庭生活，這位保持62公斤體重長達40年的天王級巨星，竟然為了太太方媛和女兒們徹底改變多年來的飲食習慣。向來以自律著稱的城城透露，過往為了維持身形每天平均只吃1.5餐，但現在卻願意陪伴家人一日三餐，背後原因令人動容。
郭富城40年維持62公斤秘密曝光
在節目的「本尊Fact Check」環節中，主持人王鎮泉向郭富城求證「多年來始終保持62公斤」的傳聞是否屬實。城城大方承認這個說法確實無誤，更進一步透露自己為了保持完美身形，多年來每天平均只吃1.5餐的驚人飲食習慣。這種近乎苛刻的自我要求，正是他能夠在演藝圈屹立不倒，並維持最佳狀態的重要原因。然而，這個堅持了數十年的生活模式，卻因為家庭而出現重大轉變。
方媛改變城城飲食習慣成關鍵
郭富城在節目中坦言，自從與太太方媛結婚並有了女兒後，他開始重新審視自己的生活方式。由於方媛習慣一日三餐正常進食，而作為丈夫和父親的他，認為應該陪伴家人共同用餐，因此毅然打破了多年來的飲食規律。城城更在節目中大拋愛妻金句表示：「咁我作為一個丈夫，又係一個爸爸，係要陪伴老婆仔女去做呢樣嘢嘅！」這番話充分展現了他對家庭的重視和責任感。
天王變身住家男人展現柔情
這次《一周星星》的訪問讓觀眾看到郭富城鮮為人知的一面，從昔日的舞台天王搖身一變成為顧家好男人。他願意為了家庭幸福而調整自己堅持多年的生活習慣，這種犧牲和付出體現了他對妻女的深厚感情。節目中城城展現出的溫柔和體貼，與他在舞台上的霸氣形象形成強烈對比，讓人看到巨星背後最真實的一面。
網民大讚郭富城好男人典範
節目播出後，網民紛紛留言大讚郭富城是好男人的典範。有網友表示：「城城真係好老公好爸爸，為咗屋企人連自己嘅習慣都肯改」，亦有人感動地說：「睇到佢咁愛錫方媛同囡囡，真係好感動」。不少粉絲更認為這種為家庭犧牲的精神值得學習，稱讚他不愧是娛樂圈的模範丈夫。部分網民更笑言：「難怪方媛咁幸福，有個咁體貼嘅老公」，對這對夫妻的感情表示羨慕。
圖片來源：TVB、郭富城IG資料或影片來源：原文刊於新假期