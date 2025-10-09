郭富城首開腔回應追仔傳聞 方媛晒巨肚照親證未生B

天王郭富城即將「登六」之際喜事連連，太太方媛第三胎臨盆在即，早前更盛傳已追仔成功！正當外界言之鑿鑿指「三寶」已於9月底出世，方媛日前卻突然貼出腹大便便的全家福，親手粉碎謠言。究竟城城對追仔一事點睇？他亦終於在演唱會上開腔回應！