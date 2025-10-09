郭富城首開腔回應追仔傳聞 方媛晒巨肚照親證未生B
廣告
天王郭富城即將「登六」之際喜事連連，太太方媛第三胎臨盆在即，早前更盛傳已追仔成功！正當外界言之鑿鑿指「三寶」已於9月底出世，方媛日前卻突然貼出腹大便便的全家福，親手粉碎謠言。究竟城城對追仔一事點睇？他亦終於在演唱會上開腔回應！
方媛中秋全家福洩密 巨肚照粉碎提早出世傳聞
早前內地傳媒一度言之鑿鑿，指郭富城與方媛的第三胎已經在9月28日於養和醫院出世，更詳細指明BB是一名男嬰，體重約3.25公斤，比10月4日的預產期早了一星期。不過，方媛在10月7日晚於社交平台分享一家四口慶祝中秋節的相片，其中一張全身照清楚可見，她穿著一身中式裙裝，依然腹大便便，直接用畫面澄清「三寶」尚未出世，打破了外界的連日猜測。
郭富城成都開唱首回應 緣份論否認刻意追仔
面對外界對第三胎性別的熱烈討論，郭富城日前在成都舉行演唱會時，亦罕有地向台下粉絲親自剖白。他首先感謝大家的祝福，並澄清「三寶」仍未出生，接著便鄭重地表示：「對我來說，我覺得很多都是緣分，是上天安排，我沒有刻意去要生一個男生，我從來沒有，真的沒有。我覺得都是我的孩子，我都是那麼愛，對不對？哪怕再生三寶也是女兒，我覺得很開心啊，對不對？」這番話被視為他對追仔傳聞的正式回應。
方媛微博洩行蹤 「大大皮」證實未能飛成都
事實上，在方媛發布中秋全家福之前，她已間接否認了提早生產的傳聞。當郭富城在10月初出發到成都準備演唱會時，方媛曾轉發老公的微博帖文，並留言寫道：「哇～我也好想飛去成都看，不過大大皮，現在已經不能坐飛機了，你和團隊加油喔！good show！」她以「大大皮」這個上海話來形容自己是個大肚孕婦，早已暗示自己行動不便，仍在待產中，與老公隔空打氣，證實了傳聞不實。
網民唔收貨質疑郭富城講法 「想要男仔梗係咁講」
雖然郭富城公開表示對生男生女沒有所謂，但不少網民似乎對此說法持保留態度，認為他的言論只是場面話。有網民留言直指：「想要男孩子的話只能自己心裡說、對大眾當然要說我沒有刻意！因為已經有了！」亦有人認為他的話「有點違心」。更有網民分析道：「有了女兒想要男孩，有了男孩想要公主」，認為這是人之常情。看來天王的真情剖白，仍未能完全說服所有網民。
圖片來源：小紅書截圖、方媛小紅書、微博@方媛Moka、IG@mokafy資料或影片來源：原文刊於新假期