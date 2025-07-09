郭富城追仔成功打破「外父命」 豪送億元獎賞兼任碌信用卡寵幸方媛
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近日，59歲郭富城證實太太方媛懷有第三胎，讓外界再次關注這個幸福家庭的動態。夫妻二人自2017年結婚後，育有兩名女兒，如今即將迎來第三個孩子，據指方媛更成功為郭家添男丁！
傳方媛第3胎係仔 郭富城為愛妻準備億元厚禮
據傳媒報道，方媛今次懷上的是男寶寶，消息一出即引起熱議。若屬實，郭富城將成為「四大天王」中首位擁有兒子的天王，打破多年來「外父命」的傳說，讓外界對這個家庭的未來充滿期待。
據悉，郭富城得知追仔成功後，對方媛更為寵愛，不僅取消附屬卡消費上限，還早早準備億元厚禮獎賞太太，展現出對家庭的重視和對妻子的疼愛。
家人全力支持迎新生命
方媛懷孕後氣色紅潤，家人也積極參與照顧，從籌備食材到照顧孫輩，全家進入高規格護駕模式，共同期待新生命的到來。郭富城更因家庭變得更顧家，工作之餘都盡量陪伴妻兒。
「麻雀腳」朋友大爆郭富城恨追仔
據「麻雀腳」答媒體爆料，當年城城在女兒出生前手氣極順，幾乎逢賭必贏，但最近卻頻頻輸錢，甚至常是一家輸三家。城城半公開自己再度做父親後，有天興奮地說終於「追到仔」，即使輸麻雀仍笑著派錢。「麻雀腳」還透露，方媛再次懷孕是夫妻倆的刻意計劃，城城一直渴望生子。6年前，方媛懷第二胎時有徵兆讓他以為是男孩，還在朋友圈誇下海口，說自己的「玩具」如跑車、名錶、音響終於後繼有人，可惜最終落空。城城對生仔念念不忘，而方媛近日在社交平台分享近照，網民眼尖發現她鼻子變大，猜測她再次懷孕，且可能懷的是男嬰。
圖片來源：小紅書@方媛Moka、IG@mokafy、IG@mokafy資料或影片來源：原文刊於新假期