60歲郭富城終破「四大外父」宿命｜傳方媛誕7磅男嬰！網民批追仔思想太封建

最新娛聞
東方新地

今個月尾60歲生日的「天王」郭富城與太太方媛婚後育有兩女，家庭生活幸福美滿，近日再度傳來好消息！內地傳媒昨日爆出，方媛已於9月28日順利誕下第三胎，而且更是一名男嬰，意味著郭富城終於打破「四大外父」的宿命，成功追仔！據指城城為此豪擲200萬讓愛妻坐月，更早已預告將停工一個月專心陪產，究竟這份天王的喜悅背後，網民又是如何看待？

內媒瘋傳郭富城三胎搶閘出世

根據內地傳媒報道，郭富城與方媛的第三胎原本預產期在10月4日，但BB似乎急不及待要與家人見面，提前於9月28日在養和醫院搶閘出世。報道更指，新生兒是一名重約7.15磅（約3.25公斤）的男嬰，雖然比預產期早了幾天出生，但BB身體非常健康，體重等各項指標均十分正常，消息一出即時引爆全城關注，粉絲們紛紛送上祝福。

郭富城曾開腔稱一切「順其自然」曲線否認人工受孕

其實早在太太懷孕消息傳出後，郭富城在公開活動受訪時已大方承認喜訊，不過當時他對BB性別保持神秘，僅表示一切都是上天的安排。他當時溫柔地說：「上天安排，我乜都接受。」如今喜獲麟兒，可謂是天賜的禮物。為了迎接新成員，愛妻心切的城城早已安排好一切，除了豪花逾2,000,000元讓方媛入住頂級月子中心，更在完成10月初的成都演唱會後，將會放下工作，放足一個月侍產假，專心一意做好丈夫和爸爸的角色，陪伴妻兒度過重要時刻。

郭富城打破「四大天王」外父宿命

郭富城喜獲麟兒的消息之所以如此震撼，全因他終於打破了香港樂壇流傳已久的「四大天王外父命」宿命。眾所周知，「四大天王」中的張學友、劉德華及黎明都只育有女兒，因此四人一直被外界戲稱為「四大外父」。如今59歲的郭富城成功誕下兒子，不僅為家庭湊成一個「好」字，更成為四位天王中，首位同時擁有女兒和兒子的成員，意義非凡，徹底擺脫了這個跟隨多年的稱號。

網民反應兩極憂父子年齡差

對於郭富城高齡得子，網民反應相當熱烈，但意見卻呈現兩極化。不少粉絲湧入留言區送上祝福，大讚「最緊要識投胎!」，期待BB繼承天王風範。然而，亦有部分網民將焦點放在郭富城與兒子的巨大年齡差距上，憂心地表示：「個仔30歲個陣，老豆90歲」，更有人抵死地說：「如果郭富城到孩子3歲上幼稚園接送上下課，知道就話佢係老竇，唔知道以為係佢阿爺，氣氛都幾尷尬」。同時，也有網民認為「生仔生女」的傳統觀念早已過時，留言批評：「呢啲咁嘅華人封建思想到今時今日21世紀都仲係攞出黎講其實有咩意義？」

圖片來源：方媛小紅書、小紅書@方媛Moka、微博@方媛Moka

