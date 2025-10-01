60歲郭富城終破「四大外父」宿命｜傳方媛誕7磅男嬰！網民批追仔思想太封建

今個月尾60歲生日的「天王」郭富城與太太方媛婚後育有兩女，家庭生活幸福美滿，近日再度傳來好消息！內地傳媒昨日爆出，方媛已於9月28日順利誕下第三胎，而且更是一名男嬰，意味著郭富城終於打破「四大外父」的宿命，成功追仔！據指城城為此豪擲200萬讓愛妻坐月，更早已預告將停工一個月專心陪產，究竟這份天王的喜悅背後，網民又是如何看待？