方媛挺巨肚現身馬場拉頭馬｜城城鬆口透露預產期 讚「三寶」旺爸爸

天王郭富城和太太方媛即將迎來第三個孩子，今晚兩人攜手現身跑馬地馬場，見證愛駒「舞林寶典」勝出賽事。挺著巨肚的方媛穿著連身裙配平底鞋，步履小心翼翼，而城城在拉頭馬儀式上開心摸著太太孕肚，更首次鬆口透露預產期就在本月底，令外界對「三寶」降臨更加期待。

方媛挺巨肚現身馬場步履小心

今晚方媛跟隨老公城城進入跑馬地馬場貴賓廂房，她身穿黑色背心長裙配平底鞋，明顯孕肚已達超巨型狀態。落樓梯時方媛緊緊蹺著城城手臂，每一步都格外小心翼翼，而城城亦貼心地在旁保護。兩人手拖手進入馬主貴賓廂房後，城城隨即與練馬師方嘉柏的兩名兒子聊天，似乎正在討論戰術，而練馬師方嘉柏本人因身在澳洲未能現身。

郭富城愛駒勝出夫妻開心相擁慶祝

「舞林寶典」不負眾望，最終以3.1倍大熱姿態勝出第三場1,200米賽事，城城和方媛見證愛駒贏下漂亮一仗後開心相擁。城城與方嘉柏兩位公子握手慶賀，方媛也與他們擊掌分享喜悅。在拉頭馬儀式上，城城把香檳遞給方媛時，更開心地輕撫她的孕肚，場面溫馨感人，「三寶」未出世已為爸爸帶來好運。

城城首度透露方媛預產期在月底

城城在賽後接受訪問時笑容滿面，他感謝太太到場支持：「我要多謝我太太，因為佢有BB，可能佢入嚟所以帶咗luck俾我哋！」當被問及太太預產期時，城城今次終於鬆口透露：「其實係今個月尾。」他也談到愛駒上次出賽因之前受傷陰影而表現緊張，今次重拾信心後明顯放鬆，大有進步。城城更透露還有一隻新馬在紐西蘭等待來港，不排除繼續以「舞林」命名，英文名或取名「Dancing Master」。

網民大讚BB腳頭好為媽媽帶運

消息曝光後，網民紛紛留言祝賀這對夫妻。有網民大讚：「BB腳頭好媽媽有運行」，認為未出世的「三寶」已經為父母帶來好運。也有網民指出：「應是澄清老婆未生，外邊人傳她老婆生咗」，認為城城此次現身是要澄清方媛尚未分娩的傳言。大約晚上10時左右，笑容滿臉的方媛蹺著老公城城離場，兩人因拉頭馬心情興奮，均未見倦容，當再被問及「三寶」相關問題時，戴著口罩的城城只是禮貌揮手回應：「唔該晒！」便與太太乘坐七人車離開。

郭富城 方媛 （圖片來源：馬會FB）
郭富城 方媛 （圖片來源：網上截圖）
郭富城 方媛 （圖片來源：網上截圖）
郭富城 方媛 （圖片來源：網上截圖）
郭富城 方媛 （圖片來源：網上截圖）
郭富城 方媛 （圖片來源：網上截圖）
郭富城 方媛 （圖片來源：小紅書截圖）
郭富城 方媛 （圖片來源：小紅書截圖）
