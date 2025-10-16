方媛挺巨肚現身馬場拉頭馬｜城城鬆口透露預產期 讚「三寶」旺爸爸

天王郭富城和太太方媛即將迎來第三個孩子，今晚兩人攜手現身跑馬地馬場，見證愛駒「舞林寶典」勝出賽事。挺著巨肚的方媛穿著連身裙配平底鞋，步履小心翼翼，而城城在拉頭馬儀式上開心摸著太太孕肚，更首次鬆口透露預產期就在本月底，令外界對「三寶」降臨更加期待。