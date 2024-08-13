盤點郭富城演唱會頭場7大重點！半億舞台效果超震撼
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天王郭富城（城城）今晚在紅館舉行一連13場的《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》。今次城城為了紅館演唱會花半億打造舞台，滿足在場所有粉絲！以下就為大家盤點城城今晚頭場演唱會的7大重點！
盤點郭富城演唱會頭場5大重點：
1 | 帶20位Dancer登場氣勢非凡新歌《EXIT》勁舞炸場
城城今晚在8點45分以金色捲毛假髮，加上一身黑色閃片西裝登場。城城一登場就從台上的立體LED屏幕中央登場，並與20位Dancers載歌載舞，大唱新歌《EXIT》，非常有氣勢！現場城城唱出「愛上跳舞太開心，跳到每個拍子都叫好」歌詞時，真係令全場熱血沸騰！
2 | 郭富城講明唔會退休
當唱完新歌《EXIT》之後，城城與在場歌迷們打招呼，並提及到今次新歌歌名《EXIT》，令不少人都以為自己將會退休，不過城城就表示自己依然非常熱愛舞台，所以一定唔會退休。
3 | 服裝造型超獨特 公仔麵髮型驚艷網民
城城為今次演唱會的服裝造型方面都別具心思。首先一開場就有金色捲毛假髮造型，接著又換上新橘色Highlight假髮，夠曬大膽又創新。
4 | 演唱會多睇頭即場邊畫畫邊唱歌
除了服裝夠曬獨特之外，城城今次演唱會亦非常有睇頭。不但在演唱《無忌》前化身成為Iron Man上陣，載歌載舞全場High爆；到演唱會後半部更邊畫畫邊唱歌，一眾歌迷都睇到哇哇聲。
另外，城城還準備了一首新歌《您》送畀支持他多年嘅Fans，寫咗30幅嘅「您」字畫，一幅畫代表一年，好有誠意。
城城在唱出《無忌》之前播放一段VCR。（圖片來源：小紅書圖片）
5 | 半億舞台效果震撼 極有藝術感
不過要講到最為驚艷的，一定是城城花半億所打造的立體多元舞台。城城的舞台設計師Fion在演唱會前，已經提到希望能夠憑三面台，打造出一個有五個舞台的視覺效果。從網民所上傳的照片亦可見舞台設計非常精緻，大屏幕上的影片亦設計得非常仔細、唯美，非常震撼！
6 | 深情演唱失戀慘情歌 1原因獲讚寵粉
城城除了唱快歌之外，在今次演唱會中亦有唱出一連串得失聯慘情歌，其中更包括粉絲們要求它唱的《雨中感嘆號》，獲粉絲們大讚城城夠寵粉！
7 台上台下星光熠熠老婆囡囡現身支持
台上有郭富城發光發熱，台下亦星光熠熠，多位郭富城圈中好友都有到場支持，包括溫碧霞和其家人、 張智霖和袁詠儀、馬浚偉、蔡一智、樂易玲、少爺占和鄭丹瑞等。城城太太方媛亦有帶同兩位千金到場支持爸爸，非常溫馨。
圖片來源：小紅書圖片、IG@numberonepr