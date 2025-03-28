59歲郭富城揭「1天只吃1餐」生活驚呆後輩 勁唱3首快歌體力驚人

《聲生不息．大灣區季》星期六晚今集兩個半小時壓軸加長版，由郭富城（Aaron）勁歌熱舞揭幕！舞台王者30年來體重穩定維持喺63公斤（約139磅），令人驚嘆。年屆59歲嘅佢喺舞台上依然活力四射，狀態極佳，連新一代歌手李昊都忍不住向呢位前輩請教保養秘訣。Aaron亦毫不吝嗇，大方分享咗佢多年保持FIT爆嘅關鍵，竟然係「1天只吃1餐」！