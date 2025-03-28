59歲郭富城揭「1天只吃1餐」生活驚呆後輩 勁唱3首快歌體力驚人

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《聲生不息．大灣區季》星期六晚今集兩個半小時壓軸加長版，由郭富城（Aaron）勁歌熱舞揭幕！舞台王者30年來體重穩定維持喺63公斤（約139磅），令人驚嘆。年屆59歲嘅佢喺舞台上依然活力四射，狀態極佳，連新一代歌手李昊都忍不住向呢位前輩請教保養秘訣。Aaron亦毫不吝嗇，大方分享咗佢多年保持FIT爆嘅關鍵，竟然係「1天只吃1餐」！

郭富城「1天只吃1餐」生活驚呆後輩

喺《聲生不息》嘅綵排現場，59歲嘅郭富城同27歲嘅內地歌手李昊嘅對話被節目組剪輯成短片放上網。片中，李昊好奇問道：「城哥，你平時幾點睡？」Aaron淡定回應：「六點多。」並補充係「早上」。李昊再追問睡眠時間，Aaron話：「睡到一點左右，睡七、八個小時。」最令人震驚嘅係，城城之後透露為咗唔發胖，堅持每天只食一餐，話：「白天我不吃，起床就吃個麵包，我一天只吃一餐……我一吃就很容易胖的。沒辦法，我不可以吃那麼多東西。」

郭富城 生活 李昊好奇問城城嘅保養方法。（圖片來源：聲生不息@微博圖片）
李昊好奇問城城嘅保養方法。（圖片來源：聲生不息@微博圖片）
郭富城 生活 城城之後透露為咗唔發胖，堅持每天只食一餐，話：「白天我不吃，起床就吃個麵包，我一天只吃一餐……我一吃就很容易胖的。沒辦法，我不可以吃那麼多東西。」（圖片來源：聲生不息@微博圖片）
城城之後透露為咗唔發胖，堅持每天只食一餐，話：「白天我不吃，起床就吃個麵包，我一天只吃一餐……我一吃就很容易胖的。沒辦法，我不可以吃那麼多東西。」（圖片來源：聲生不息@微博圖片）

回憶台灣發胖往事 如今嚴控飲食保身形

郭富城仲提到，自己唯一發胖嘅時期係多年前喺台灣發展初期，佢話：「我在台灣的時候，剛剛開始發展的時候，好胖，所以現在胖過之後，你就不會再胖了。」從呢段回憶可見，佢對身材管理嘅執著源自早年經歷，而家嘅自律飲食令佢成功保持舞台最佳狀態。呢番言論一出，連帶勾起外界對佢昔日青澀模樣嘅回想。

網民熱議郭富城超自律：真舞台皇者

其實唔止郭富城，古天樂都曾透露自己同樣係一天只吃一餐嘅習慣。呢個「明星秘訣」曝光後，網民反應熱烈，紛紛留言讚嘆：「阿王好勁，近60條腰仲咁柔韌，真.舞台皇者！」、「一日只可以食一餐（好多明星都係咁）上鏡瘦」，從身材到頭髮，再到舞台表現，郭富城嘅自律同魅力依然係娛樂圈嘅焦點，網友直呼佩服：「應該好多男仕羨慕佢頭髮嘅濃密」、「仲可以跳到狂野之城」

郭富城 生活 城城勁唱《Exit》、《狂野之城》、《唱這歌》（圖片來源：聲生不息）
城城勁唱《Exit》、《狂野之城》、《唱這歌》（圖片來源：聲生不息）
郭富城 生活 勁唱3首快歌，仲擺招牌動作！（圖片來源：聲生不息）
勁唱3首快歌，仲擺招牌動作！（圖片來源：聲生不息）
郭富城 生活 59歲嘅郭富城同27歲嘅內地歌手李昊合唱《愛的呼喚》。（圖片來源：聲生不息）
59歲嘅郭富城同27歲嘅內地歌手李昊合唱《愛的呼喚》。（圖片來源：聲生不息）

郭富城《聲生不息》傾力打造港樂經典

郭富城在微博發文表示圓滿完成《聲生不息》嘅演出，心情愉悅，滿載而歸。佢透露，從節目籌備開始，佢同團隊就同製作組保持緊密溝通，無間斷協商，力求呈現一場經典又具爆發力嘅港樂組曲，並同一位新生代歌手合作互動，擦出新火花。
城城又講到，喺反覆商討嘅過程中，製作團隊展現咗用心同熱誠，每個細節都精益求精。郭富城強調：「從來認真換回認真」，佢同團隊亦全力以赴，一絲不苟地投入表演，希望觀眾鍾意呢次演出，感受到港樂帶來嘅感動。呢場演出唔單止係音樂嘅碰撞，更係用心同熱情嘅結晶。

郭富城 生活 Aaron 深情地演繹（圖片來源：聲生不息）
Aaron 深情地演繹（圖片來源：聲生不息）

圖片來源：聲生不息@微博圖片、聲生不息資料或影片來源：原文刊於新假期

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