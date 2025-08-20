56歲TVB闊太施冧仔術 叫25歲小鮮肉上門除衫煮飯 忍唔住做1事勁進擊！
廣告
近年北上發展賺到盤滿缽滿的56歲女星郭少芸，日前分享在杭州豪宅內與小鮮肉廚師互動！影片中，她不僅全程心心眼緊盯年僅25歲的爆肌廚師，更成功引誘對方半裸下廚，認真進擊！
郭少芸杭州豪宅冧暈小鮮肉 全程心心眼上下其手
郭少芸自離巢後定居杭州，專注直播帶貨事業，生活相當富貴。日前她拍片分享邀請一位肌肉猛男廚師上門煮飯的過程，影片一開始，郭少芸見到靚仔廚師已難掩興奮，全程心心眼，更大讚助理「做得好」。在互動期間，郭少芸表現極之主動，不但與對方瘋狂自拍，更親手為小鮮肉戴上圍裙，舉止親密。為了讓觀眾大飽眼福，她更藉故將豪宅內的冷氣溫度調高，最終成功讓小鮮肉脫去上衣，半裸展示爆肌身材為她下廚，令郭少芸笑得合不攏嘴，畫面極盡香艷。
郭少芸出手摸爆肌手臂 驚呼「他胸肌都在跳」
在小鮮肉半裸煮飯期間，郭少芸更進一步，借詞指「油好像濺到你了」，順勢出手輕撫對方結實的手臂肌肉，更一臉陶醉地向鏡頭興奮表示：「他的胸肌都在跳！」當她得知這位小鮮肉原來只得25歲時，她亦毫不介意年齡差距，更開玩笑說：「沒事我反過來！」暗示自己可以主動出擊。在影片最後，小鮮肉更親手餵郭少芸食飯，她一臉幸福滿足，完全沉醉在溫柔攻勢之中，少女心大爆發。
郭少芸被封圈中富婆「樓后」 3個月狂掃5個單位年收近百萬
事實上，現年56歲的郭少芸絕對是圈中的隱形富婆。自從轉戰內地市場後，憑藉直播帶貨及出席商演，吸金力驚人。除了演藝事業，她亦熱衷於投資物業，尤其鍾情買樓收租，眼光獨到，近年更有指她曾在短短3個月內，一口氣連買5個香港單位用作收租，因此被外界封為「樓后」。有地產業界人士估計，假如郭少芸將所有物業放租，每年的租金收入可達近1,000,000元，財力相當雄厚，絕對是名副其實的黃金盛女。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期