郭思琳吳浩康雙喜臨門 多謝大家祝福：我遇到理想的另一半
現年35歲的「格鬥女神」郭思琳，與38歲的吳浩康（Deep）去年開始低調拍拖，近日更爆出結婚喜訊，原來郭思琳已陀B三個月，雙喜臨門，於3月5日Deep公開回應結婚消息，更大讚郭思琳是他理想的另一半！
吳浩康閃婚：我要結婚了！
吳浩康與郭思琳低調拍拖逾半年，日前被爆已在上月入紙申請註冊結婚，原定於3月到婚姻登記處舉行婚禮，但現在要待疫情過去，才能大排筵席。對於今次結婚的消息，Deep開心同大家分享：「多謝大家的關心，我好開心和大家分享呢個喜訊，我要結婚了！我遇到一個理想的另一半，所以我們決定一齊行埋我們的人生。」
吳浩康：我要做爸爸了
而講起雙喜臨門，Deep表示：「好多謝大家的祝福，自己嚟緊都面臨一個好大嘅挑戰。因為我要做爸爸了。依家開始都有好多嘢需要學習，無論係生活上，以及同另一半相處上。無論喺任何事上面都有好多需要學習，依家都係學習當中，好期待。」
希望大家都身體健康
最後Deep說：「再一次多謝大家嘅祝福，好開心同大家分享呢件事，喺疫情底下大家都好唔容易，希望大家都身體健康，好好保重！」
前度都係優質筍盤
吳浩康出道20年來情史豐富，仲個個都係優質筍盤，其中公開過的前度女友，包括有TVB視后胡定欣、拿督千金莊鍶敏（前名莊思敏）、同公司師妹鍾舒漫、ViuTV女神李昭南以及36G咪神崔碧珈。其中李昭南曾與吳浩康拍拖兩年，2018年宣布分手時，她對吳浩康表示：「你永遠都係我尊重嘅師兄同好朋友，永遠感激你對我嘅愛錫，永遠支持你！繼續努力，繼續加油！」
常見問題
即將與吳浩康結婚的郭思琳有什麼背景？
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吳浩康多年以來情史豐富，對終於成家立室有何感受？
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