郭晉安現身開球禮「頭銜」勁猛料 傳身家暴漲至5億 18年婚姻告終變「鑽石筍盤」

60歲視帝郭晉安自去年與歐倩怡宣布結束18年婚姻後，一舉一動都成為全城焦點。近日他驚喜現身香港金牛隊的籃球賽擔任開球嘉賓，但其介紹身份竟不再是演員，而是上市公司非執行董事！據悉他近年已逐步淡出幕前，專注打理家族生意，身家更傳已暴漲至5億港元，有網友猜測這位三屆視帝可能棄影從商，開展人生下半場？