郭晉安現身開球禮「頭銜」勁猛料 傳身家暴漲至5億 18年婚姻告終變「鑽石筍盤」
60歲視帝郭晉安自去年與歐倩怡宣布結束18年婚姻後，一舉一動都成為全城焦點。近日他驚喜現身香港金牛隊的籃球賽擔任開球嘉賓，但其介紹身份竟不再是演員，而是上市公司非執行董事！據悉他近年已逐步淡出幕前，專注打理家族生意，身家更傳已暴漲至5億港元，有網友猜測這位三屆視帝可能棄影從商，開展人生下半場？
郭晉安驚喜現身籃球賽 開球禮揭驚人新身份
近日香港籃球隊「香港金牛」邀請到郭晉安擔任開球禮嘉賓，本以為他會以視帝身份為球賽增添星光，沒想到現場介紹他時，用的頭銜竟是上市公司非執行董事，令不少人感到意外。郭晉安近年已大幅減少幕前演出，將重心轉移到與胞姊共同打理的家族生意上，更成功帶領公司上市。這次以商界精英身份公開亮相，似乎正式印證了他轉戰商界的決心，其事業版圖的轉變，比戲劇角色更令人驚訝。
郭晉安行動揭商業大計 劍指內地市場
郭晉安的商業頭腦絕不簡單，這次現身籃球賽並非單純的嘉賓活動，背後隱藏著龐大的商業佈局。據了解，其集團於今年5月已正式成為「香港金牛」的官方合作夥伴。由於「香港金牛」籃球隊在內地擁有極高知名度與市場潛力，郭晉安此舉被視為一個重要的戰略部署，明顯是希望藉著體育合作的橋樑，將集團業務大舉拓展至內地市場，其商業野心可見一斑。
郭晉安離婚後專注事業 18年婚姻告終變「鑽石筍盤」
回顧去年，郭晉安與歐倩怡突然宣布離婚，結束長達18年的婚姻，消息震驚整個娛樂圈，兩人所生的一對子女目前由郭晉安撫養。回復單身後，郭晉安似乎將所有精力都投入到事業當中。他本身已手持多個物業及商廈單位，在公司成功上市後，資產再度大幅升值。外界保守估計其身家已超過1億港元，更有媒體指其身家高達5億，昔日的愛家好男人，如今已搖身一變成為城中炙手可熱的「鑽石筍盤」。
莊子璇澄清緋聞 強調純粹親情
5月21日，莊子璇出席活動回應與郭晉安的緋聞，澄清網球訓練並非二人獨處，還有何廣沛等劇組人員參與，因她與同組演員經驗不足，郭晉安熱心指導。她強調與郭晉安的關係如親人：「我們像父女一樣，希望他不會介意這些傳言。」被問及是否接受年齡差距大的戀情，莊子璇表示：「因為愛情係冇分國藉、年齡同性別，咁所以我係覺得冇嘢。」
