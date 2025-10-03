陳曉華驚爆戀上大27歲郭晉安｜監製急下「禁咀令」內幕曝光：拍劇時真係愛上佢？！

新劇《金式森林》即將首播，劇中陳曉華與相差27歲的郭晉安上演忘年戀，今日（10月3日）她竟驚爆拍攝期間戲假情真，坦言「好愛安仔」！監製更為此急下「禁咀令」，嚴禁二人有任何接吻場面，究竟這段感情是入戲太深，還是另有內情？