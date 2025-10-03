陳曉華驚爆戀上大27歲郭晉安｜監製急下「禁咀令」內幕曝光：拍劇時真係愛上佢？！
《金式森林》首播在即 陳曉華潑紅油贈郭晉安做見面禮
《金式森林》以港式爭產為核心，當中陳曉華（Hera）與郭晉安的忘年戀更是焦點所在。故事開端極具衝擊性，Hera飾演的林澄與郭晉安飾演的「珠寶大王」方仰天初次見面，竟是以一桶紅油當作「見面禮」，畫面相當震撼！二人由仇家發展成戀人，最終更結為夫婦，但這段相差27歲的婚姻卻在方家掀起滔天巨浪。方家上下，由嫲嫲方老太（羅蘭飾）到三位兒子學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）、學賢（羅天宇飾），以及兩位新抱善荃（何依婷飾）和嘉欣（陳星妤飾），無一不對林澄充滿敵意。家中無日無之的「篤背脊」、婆媳衝突及爭寵事件，令原本已四分五裂的方家關係更趨惡劣，最終更將家事鬧上法庭，演變成全城關注的新聞事件。
陳曉華剖白真感情：「世界好似淨係得番我哋兩個」
對於劇中這段轟烈的忘年戀，陳曉華接受訪問時竟大膽剖白，坦言在拍攝期間真的愛上了郭晉安，直言：「林澄係真係愛上方仰天架」。她更透露與安仔在片場研究劇本時，產生了旁人無法介入的獨特連結，形容當時的感覺是「成個世界好似淨係得番我哋兩個」。Hera解釋，安仔用了一種較抽象的方式指導她入戲，教她要「將皮肉同靈魂分得開啲」，用自己的靈魂去創造一個真心愛上仰天的林澄。她非常感激安仔給予她一個巨大的幻想空間和安全感去創造角色，這份感動與感謝之情溢於言表，令人好奇這份「愛」是否已超越了角色本身。
監製林志華落「禁咀令」 揭忘年戀拍攝秘聞
這段忘年戀之所以如此觸動人心，原來監製林志華在幕後花了不少心思。據悉，為了讓這段相差27載的感情更具說服力及懸念，林志華在開拍前特意向郭晉安與陳曉華下達一道「禁咀令」，嚴禁二人在劇中有任何接吻場面。即使是拍攝結婚的重頭戲，兩人也只能蜻蜓點水式輕吻臉頰，刻意營造一種距離感。監製的這項指令，旨在透過壓抑的親密接觸，讓角色的情感張力推至更高。而陳曉華亦坦言這段關係對她而言刻骨銘心，故事深刻得彷彿已成為她真實的回憶，有時在網上看到劇集精華片段，都會忍不住「喊到飛哩啡呢」，可見她投入之深。