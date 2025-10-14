郭晉安39年忠奸演技「神級切換」 盤點經典角色 網民發現眼鏡定律

郭晉安入行39年來演技爐火純青，從忠直善良的馬志強到陰險狡詐的唐立言，再到智障純真的阿旺，角色跨度之大令人嘆為觀止。最新劇集《金式森林》再次展現他亦正亦邪的演技功力，網民更發現一個有趣現象，直言「戴眼鏡個陣就係奸人，冇戴眼鏡個陣就係阿旺」，究竟安仔如何在忠奸角色間自由切換？