郭晉安39年忠奸演技「神級切換」 盤點經典角色 網民發現眼鏡定律

最新娛聞
東方新地

廣告

郭晉安入行39年來演技爐火純青，從忠直善良的馬志強到陰險狡詐的唐立言，再到智障純真的阿旺，角色跨度之大令人嘆為觀止。最新劇集《金式森林》再次展現他亦正亦邪的演技功力，網民更發現一個有趣現象，直言「戴眼鏡個陣就係奸人，冇戴眼鏡個陣就係阿旺」，究竟安仔如何在忠奸角色間自由切換？

《創世紀》馬志強奠定忠直形象

1999年郭晉安回巢之作《創世紀》中飾演馬志強，由麵店少東變身百億富豪的勵志故事深入民心。雖然與羅家良及陳錦鴻同台演出，但他憑藉忠直純良、樂於助人的性格成功突圍而出。劇中得知父母被殺真相後聲嘶力竭鬧許文彪的一幕，更是令觀眾為之動容。角色延續至《創世紀II天地有情》，最終與蔡少芬修成正果，養育三名子女獲得美滿結局，為安仔建立了深入民心的正面形象。

《戇夫成龍》阿旺角色開創弱智演技新高度

2002年《戇夫成龍》中的丁常旺成為郭晉安演藝生涯的重要轉捩點，這個因頭部受傷而智力停留在7、8歲的角色，與「老婆仔」宣萱合作，充滿童真的對白令人會心微笑。最經典的「洞房」橋段，原來是在房內用竹桿直擊地下，純真得令人捧腹。該角色不但為安仔帶來首個視帝殊榮，更在2005年開拍時裝版《阿旺新傳》，「老婆湯丸」更成為街頭巷尾的熱話，再次為他贏得視帝寶座。

《與敵同行》唐立言展現黑暗面

2008年《與敵同行》的唐立言讓觀眾見識到郭晉安的另一面演技。劇中他殺人後嫁禍給表兄鄭嘉穎，令對方坐了10年冤獄，表面上是正人君子，暗地裡卻心狠手辣。最震撼的一幕是將患有柏金遜症的養母呂珊用力拋落地，角色相當出位。結局時他雖然入獄但未有反省，更陰森森地表示要報仇，令人不寒而慄，展現了安仔駕馭反派角色的深厚功力。

網民總結「眼鏡定律」

網民觀察入微，發現郭晉安角色的有趣規律，直言「戴眼鏡個陣就係奸人，冇戴眼鏡個陣就係阿旺」，這個神總結引起大量討論。有網民讚嘆「佢點解可以喺奸人同阿旺之間自由切換㗎」、「呢d咪演技，視帝喎」，更有人開玩笑說「好想睇佢扮住阿旺做奸角」。也有網民為安仔抱不平，表示「郭晉安做咗一世tvb藝員，無偷呃拐騙、殺人放火，只係平凡咁過人生，放過佢啦」，認為他的演技是天生的才華。

郭晉安 tvb視帝 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
郭晉安 tvb視帝 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
郭晉安 tvb視帝 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
郭晉安 tvb視帝 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
郭晉安 tvb視帝 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

郭晉安 出道稱小張國榮

郭晉安86年初出道時就畀人叫做「小張國榮」，連安仔都覺得自己輪廓同隻眼幾似，呢張攝於88年嘅大頭相，24歲嘅安仔髮型同輪廓的確有幾分似哥哥。

郭晉安

郭晉安 tvb視帝 八十年代張國榮。
八十年代張國榮。

安仔大哥似老竇

相信睇咗郭晉安 (右) 呢張童年相嘅人，都會以為喺安仔隔籬嗰位中年大叔係佢老竇，原來佢係安仔嘅大哥，相中仲有佢老婆同個女。郭晉安有五個哥哥三個家姐，佢最細同大哥年紀相差好遠。

郭晉安

88年靚仔西裝look

88年尾郭晉安出席TVB二十一周年台慶活動，一臉稚氣配西裝骨骨有點老積感覺。

郭晉安

88年何美婷合照

郭晉安同85年無綫首屆健美小姐競選季軍何美婷，同樣係86年入行，安仔首部劇集《城市故事》就同何美婷合作，88年安仔搭晒何美婷膊頭影合照，狀甚老友。

郭晉安

處男劇《城市故事》

郭晉安首部劇集《城市故事》，同何美婷雖然唔係演情侶但亦有唔少對手戲。

郭晉安

88年首擔正造型爆

郭晉安喺88年無綫劇集《嬴單傳奇》首次擔正男主角，演亡秦後裔嬴單，劇中天生愚笨卻獲兩位師傅教授武功，後來喺寶物幫助下變聰明，最爆係佢古裝配現代髮型嘅搶爆造型。

郭晉安

《嬴單傳奇》好艷福

郭晉安劇中遭姨父設計無奈迎娶龔慈恩演嘅表姐，最後迎娶互相扶持嘅曾華倩同捨清白之身相救嘅周海媚，在劇中可謂艷福不淺。

郭晉安

89年禮服美男子

89年郭晉安着上隆重嘅晚禮服現身公開場合，佢冇打煲呔改用短領帶，最搶鏡係帶上粒閃鈕，而唯一要彈嘅係用gel太多，搞到啲頭髮好似畀膠水漿住咁。

郭晉安

92年避風塘合十

郭晉安92年簽新經理人公司，參演電影外更開始籌備首張個人大碟，呢日嚟到避風塘踎低合十，好似祈求事業突破。

郭晉安

95年闖樂壇

郭晉安95年進軍樂壇推出首張同時亦係最後一張大碟《一分一刻一點也願試》，雖然請嚟黃凱芹同倫永亮等人寫歌，但唱片銷量一般令安仔打消喺樂壇發展。

郭晉安

三奪視帝創高峰

郭晉安演技精湛，憑02年《戇夫成龍》傻更更「阿旺」丁常旺、05年《阿旺新傳》現代版「阿旺」、14年《忠奸人》陰沉奸狡令人心寒嘅律師高哲行，奪萬千星輝頒獎典禮「最佳男主角」，同羅嘉良、黎耀祥一樣三奪視帝

郭晉安 tvb視帝 《戇夫成龍》
《戇夫成龍》
郭晉安 tvb視帝 《阿旺新傳》
《阿旺新傳》
郭晉安 tvb視帝 《忠奸人》
《忠奸人》

同場加映：《再創世紀》再做奸角 郭晉安 露心寒笑容

99年神劇《創世紀》到依家依然係好多香港觀眾嘅集體回憶，19年後無綫拍《再創世紀》，仲搵來當年主角之一嘅郭晉安再度擔正，由當年嘅忠角「馬志強」，變成今次奸到出汁嘅新角色「賀天生」！

郭晉安

郭晉安露心寒笑容

郭晉安已經唔係第一次做奸角，對上一次係2014年嘅《忠奸人》，郭晉安仲憑呢部劇集第三度奪視帝，證明觀眾都鍾意睇安仔做奸角！

郭晉安

《再創世紀》做奸商

今次《再創世紀》郭晉安飾演嘅「賀天生」係一名充滿野心嘅商人，同楊怡結婚，後又偷食陳自瑤。

郭晉安

郭晉安

劇中郭晉安做事不擇手段，同楊怡合謀，意圖吞併楊怡契爺胡楓嘅集團。單睇郭晉安嘅笑容，已經奸到出汁，觀眾睇見都心寒！

郭晉安

郭晉安

自言演技有進步

安仔話覺得自己演技比以前做「馬志強」時有進步：「今次我表面上都好似馬志強成日笑，同身邊好多人都做到朋友，表面上好Nice，但其實佢係心裡所想同現實所做係唔同。」

郭晉安

19年前做「馬志強」嘅安仔，外表同依家相差不大，keep得勁好！

郭晉安

喺《創世紀》入面郭晉安同蔡少芬做一對，今次就換成楊怡。

郭晉安

睇番當年《創世紀》一眾主要男角，只得郭晉安繼續留低拍《再創世紀》。

郭晉安

安仔又表示想做一個可愛又令觀眾鍾意嘅奸角：「希望男性觀眾會覺得想好似賀天生咁，做人圓滑少少，而女性觀眾會覺得有個咁努力搵錢嘅男朋友或者老公，都唔錯呀！」

郭晉安

郭晉安：角色難定忠與奸

早前郭晉安接受本刊訪問，亦講到佢喺《再創世紀》中嘅角色，佢話：「反派嚟嘅，但又好難講忠定奸，睇你咩角度睇啦！事實上依家好多人為咗個人嘅目標奮鬥㗎啦，不過喺戲劇裡面，唔係做忠就變咗叫奸，睇你點分嘞。」

郭晉安

郭晉安

由《創世紀》到國內資金投資嘅《再創世紀》，隔咗咁多年，問佢覺得科技上、拍攝手法上，故事、文化上有冇唔同？郭晉安就話：「好唔同！《創世紀》當年係回歸之後，講緊98、99年，嗰時面對完金融海嘯，所有樓市都跌，好似成個氣氛都無乜生機咁，突然有套《創世紀》講樓市前景、將來香港點發展到成為一個叫無煙城嘅城市，一個好大嘅理念，又好似真係實驗咗㗎喎！依家你住喺香港係好穩陣，有棟樓原來先代表咗你個人嘅身價、地位，呢個城市真係幾特別嘅。」

郭晉安

安仔續說：「我覺得由《創》到依家，好似真係喺一個創作人個願景、景象，一步一步咁實現。咁啱08年有個金融風暴，喺嗰個環境衍生咗《再創世紀》個故事出嚟。講金融、講股票上嘅財技。會唔會又成為編劇筆下將來嘅遠景，大家面對金融嘅問題，會唔會又掀起一番嘅熱潮呢？」

郭晉安

無錢咩都做唔到！

而問到郭晉安覺得合拍劇、國內資金，係錢多好辦事，可以外地取景、更加多資源，定係要迎合國內同胞口味，冇咁本土情懷？佢話：「我覺得係走向世界嘅，亦都未必係迎合邊一類型嘅觀眾，劇集已經係好容易睇到，拎住個電話，全球嘅劇集，你都可以睇到，當你面向世界嘅時候，唔能夠故步自封㗎嘞，所有嘅製作，同我入行到依家比較 都已經係好大嘅突破。當然有一個資金嘅back up係最緊要㗎啦！無錢真係咩都做唔到，太多錢亦都未必識用，因為你慳慣吖嘛，突然間畀一大嚿錢你，你都要識用，用喺邊度呀？」

郭晉安

安仔續言：「我可以講《再創世紀》裡面，有好多錢真係用咗喺啲好真實嘅場景裡面，例如我同楊怡有一場婚禮，我哋都結過婚，面對嗰場婚禮，我哋覺得有真實嘅感覺，拍得住我哋結婚嘅時候嗰種氣氛。連枱面上面啲小禮物都有晒，好認真！所有嘅酒都係真正紅酒，唔係飲提子汁，連backdrop啲相全部都精心設計，我覺得好真實，係需要嘅，作為一個演員，如果幕後能夠做到咁樣，我哋都好互相尊重，各自去攞最好嘅嘢出嚟。」

鏡中有你❤️心中有我❤️#wedding #再創世紀 #shooting #我們又結婚了 👰🏻👰🏻👰🏻👰🏻🤣🤣🤣🤣
Tavia Yeung（@tavia_yeung）分享的貼文 於張貼

郭晉安 tvb視帝 《再創世紀》中，跟楊怡的一場實境豪華婚禮，予安仔真實的感覺，自然更有助於投入演出。
《再創世紀》中，跟楊怡的一場實境豪華婚禮，予安仔真實的感覺，自然更有助於投入演出。

郭晉安

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 