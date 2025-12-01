61歲郭晉安被官網除名 三屆視帝認離巢TVB 3字回應惹揣測
郭晉安官網除名證實離巢消息
有眼利網民率先發現，郭晉安的個人資料已從TVB藝員名單中靜悄悄地消失，連基本資料亦遭移除。雖然郭晉安近年已將原有的經理人合約轉為部頭約，但今次連網站資料都被刪除，幾乎確認他已完全與TVB終止合作關係。面對傳媒求證，郭晉安大方承認離巢事實，表示「做咗咁多年嘅藝人，我認為最開心最幸福嘅就係有得選擇，每條路都可以由自己去決定係最好不過」。
郭晉安三字回應離巢原因引揣測
當被問及離巢的具體原因時，郭晉安拒絕透露詳情，僅笑指「唔講啦」，並要求大家自行猜測。他強調未來不會只專注於單一領域，若有合適的劇本邀約仍會考慮演出，希望能在更多頻道與觀眾見面。對於未來的具體計劃，他保持神秘態度，表示時機成熟時便會向大家公佈。這種模糊的回應方式，反而令外界對他的下一步動向更加好奇。
《金式森林》成郭晉安TVB告別作
郭晉安多年來憑藉出神入化的演技塑造無數經典角色，曾三度榮登視帝寶座，分別憑2003年《戇夫成龍》的阿旺、2005年《阿旺新傳》的阿旺，以及2014年《忠奸人》的高哲行證明演技實力。早前他在TVB台慶劇《金式森林》中飾演的方仰天一角，再度展現神級演技，被認為是問鼎視帝的大熱人選，有望成為首位四屆視帝。然而隨著離巢消息曝光，這部作品很可能成為他在TVB的告別作，能否再下一城挑戰第四座視帝獎座，現已增添變數。
身家五億轉型上市公司董事
近年郭晉安在家庭及事業上均迎來重大轉變，去年五月宣布與歐倩怡離婚，結束18年夫妻關係。在事業方面，他早已為轉型鋪路，與胞姊郭致因共同創立的保健及美容品牌「草姬集團」去年成功上市，郭晉安擔任集團的非執行董事。集團上市後，他曾表示會慢慢減少幕前工作，專注發展家族生意。加上他投資有道，手持多個物業，有傳其身家已高達五億元，即使淡出娛樂圈，生活亦無後顧之憂。
網民熱議郭晉安離巢決定
消息傳出後，網民紛紛表達對郭晉安離巢的看法。有網民表示「安仔演技咁好，離開TVB真係可惜」，亦有人認為「佢有自己生意，唔使靠TVB都可以生活得好好」。部分網民對他無法挑戰第四座視帝感到惋惜，留言「差少少就四屆視帝，點解要走」。不過也有支持者表示理解他的選擇，認為「有錢有選擇權，當然要為自己打算」，期待他在其他平台的新作品。