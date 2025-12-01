61歲郭晉安被官網除名 三屆視帝認離巢TVB 3字回應惹揣測

61歲三屆視帝郭晉安突然從TVB官方網站藝員名單中「消失」，引發外界熱議其去向。這位加入無綫電視近40年的資深藝人，近日正式承認已離巢TVB，並表示未來會在不同頻道與觀眾見面。然而當被問及離巢原因時，他僅以三個字「唔講啦」回應，神秘態度令人更加好奇背後真相。