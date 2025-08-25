三屆視帝郭晉安「街頭派傳單」慘被無視！尷尬畫面曝光 心酸吐1句真心話
郭晉安街頭派傳單遭冷待 尷尬實況全記錄
郭晉安日前在小紅書發布一條名為「我悟了！原來做自己這麼簡單」的影片，震驚不少粉絲。片中他身穿便服，在人來人往的街頭，手上拿著一疊傳單，非常落力地向每一位經過的路人派發。然而，鏡頭下的現實卻相當殘酷，所有路人都行色匆匆，完全沒有停下腳步，甚至連正眼看他一眼都沒有，導致他手上的傳單一張都派不出去。面對這個窘境，郭晉安在片中面露一絲尷尬與無奈，只能對著鏡頭苦笑，場面與他平日備受追捧的視帝形象大相逕庭，令人感到意外。
郭晉安粉絲撒嬌：可以接一下我傳單嗎？
影片的結尾，郭晉安並未抱怨被路人冷待，反而藉此經歷分享他的人生感悟，他對著鏡頭坦言，希望透過這件事讓大家學會專注自己。他更爆出金句，認為大家根本不用在意別人的眼光，因為別人根本沒空看你，一番話發人深省。他語重心長地說：
「不要在意別人的眼光，因為別人的眼光，根本沒空看你。你看我發了一路傳單，也沒有什麼眼光看過來。所以活出自我，讓自己開心，才是最重要的。俗話說得好，做人最緊要開心。因為最好的養生，就是養心。」
影片發布後，他更在配文中發揮其搞笑本色，委屈地向粉絲撒嬌：「下次遇到了，可以接一下我傳單嗎？」，盡顯其親民幽默的一面。
郭晉安積極轉戰內地市場 小紅書影片狂吸粉
事實上，郭晉安早在約兩個月前已正式進駐小紅書平台，積極與內地網民互動，開拓事業新版圖。他一改以往在劇集中的嚴肅形象，不時分享搞笑的日常生活或人生哲理短片，風格親民貼地，成功打破與粉絲的距離感。他幾乎每條影片都獲得過萬點讚，人氣持續高企，成功吸納大批內地粉絲。
網民洗版留言勁心痛：我要去偶遇你！
影片一出，大批網民及粉絲立即湧入留言區，紛紛為郭晉安「抱不平」，表示難以置信堂堂視帝竟然會被路人徹底無視，直呼「心痛」。網民洗版式留言力撐：「天！這是演戲嗎？我要是在路上遇到你，你肯定要跟你合影的！」、「那些路人真的走寶了！竟然認不出安仔！」、「我可能會大哭，然後要求合照」、「安仔哥你來我這裡，我把整疊都拿走！」。不過，亦有網民覺得視帝郭晉安拍這些短片吸流量是自貶身價。
郭晉安離婚後專注事業 18年婚姻告終變「鑽石筍盤」
回顧去年，郭晉安與歐倩怡突然宣布離婚，結束長達18年的婚姻，消息震驚整個娛樂圈，兩人所生的一對子女目前由郭晉安撫養。回復單身後，郭晉安似乎將所有精力都投入到事業當中。他本身已手持多個物業及商廈單位，在公司成功上市後，資產再度大幅升值。外界保守估計其身家已超過1億港元，更有媒體指其身家高達5億，昔日的愛家好男人，如今已搖身一變成為城中炙手可熱的「鑽石筍盤」。