LollyTalk女成員連環撞樣7個男藝人 女生男相人氣急升原來勁有運動天份 曾捲入「爭仔風波」
郭曉妍撞樣7大男藝人成熱話
這位被稱為「女生男相」的Ah Yo，其獨特面孔確實在娛樂圈中罕見。網民熱烈討論她與多位男藝人的相似之處，特別是那種中性化的五官輪廓，讓她在女團中顯得與眾不同。有粉絲表示，正是這種「唔係d大眾樣」的特質，讓Ah Yo在Lolly Talk中擁有極高的辨識度，即使在一群美女中也能瞬間吸引目光。7大男藝人包括周嘉洛、袁文傑、草彅剛、蔡淇俊、羅嘉良（1999年劇集Mr. Diana）、Anson Lo 、余德丞。
愛回家「劇情暴走」｜袁文傑188cm反串著短裙撒嬌 與155cm鄺潔楹組最萌身高差CP
名校學霸精通3種樂器展現多才多藝
現年21歲的郭曉妍絕非只有外表吸引，她畢業於知名英中庇理羅士女子中學，現正就讀本地大學，是隊內隱藏學霸。更令人驚訝的是，她精通小提琴、中提琴及古箏三種樂器，展現出深厚的音樂造詣。16歲參加《全民造星4》時，她是當時最年輕參賽者之一，雖然因慢熱個性曾被人忽略，甚至沒有人看好她，但她沒有因此放棄追夢，反而學習主動表達自己，令粉絲與日俱增。
運動天賦驚人首次Wakesurf即上手
除了音樂才華，Ah Yo的運動天賦同樣令人刮目相看。她最近在社交網分享首次玩Wakesurf的照片，見她穿起全套滑水裝，單手拉繩，一鬆手便如水上飄，動作相當專業。她興奮表示「第一次Wakesurf，但係其實我唔識游水的！海上面吹住海風嘅感覺真係好刺激，好正！」以新手來說，Ah Yo第一次玩的表現非常不錯，展現出驚人的運動天賦和膽量。
三分甜人生哲學成功秘訣
從18歲踏上演唱會舞台，到現在成為Lolly Talk的人氣成員，Ah Yo總能在忙碌生活中找到自己的節奏。她的人生哲學是「努力的人是不會一無所有的！」壓力大時就靠音樂和跑步調整心態，對於生活，她更希望學會烘焙，為自己和身邊人添加「三分甜」。未來她目標明確，不僅追求個人成長，更希望挑戰更多國際跑步賽事，跑出屬於自己的世界舞台。
捲入校園爭仔風波形象受損
然而，Ah Yo的演藝路並非一帆風順。2025年3月，她被爆捲入「爭仔」欺凌是非，據報她與即將出道的男新人成基哲（Andy）和另一名男生阿樹是同學，三人關係密切。當阿樹與女生Zoki交往後，Ah Yo疑似因嫉妒而開始對Zoki進行攻擊，試圖破壞他們的戀情。Zoki無法忍受這種欺凌，於是在網上公開事件，更指控Andy曾刻意推撞她，「你咁大隻我比你撞一撞骨都碎，情人節都要比你欺凌」。
公開認錯承認爆粗但迴避欺凌指控
面對爭議，Ah Yo於2025年3月16日公開回應，承認該粗口短訊為其所寫，表示「用語應該可以更加好」，並指該事發生於大半年前。她坦言已接受經理人和老師的教訓，心急時表達方式錯誤，會注意個人言行舉止。不過對於欺凌指控，她則迴避直接回應，表示事件涉及非公眾人物，希望尊重他人隱私。她坦言心情受影響，感謝家人、成員和同事安慰，會私下處理與當事人的關係。