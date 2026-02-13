28歲郭柏妍素顏教化妝 3步完成情人節約會妝 零死角美貌獲激讚

情人節前夕，想化個甜美妝容約會？不如跟著郭柏妍學幾招！素顏出鏡零死角的她，這次要教你打造迷人「情人節限定」妝容，讓你自信迎接浪漫時刻！無綫小花郭柏妍（Rosita）日前在社交平台親自示範化妝教學，無懼素顏出鏡展現天然美肌，零毛孔的完美狀態令網民驚嘆不已。她更貼心地分享如何打造柔和精緻的情人節妝容，提醒大家「今天以及每一天都要好好愛自己」，並提前祝福所有人情人節快樂。