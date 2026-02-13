28歲郭柏妍素顏教化妝 3步完成情人節約會妝 零死角美貌獲激讚
情人節前夕，想化個甜美妝容約會？不如跟著郭柏妍學幾招！素顏出鏡零死角的她，這次要教你打造迷人「情人節限定」妝容，讓你自信迎接浪漫時刻！無綫小花郭柏妍（Rosita）日前在社交平台親自示範化妝教學，無懼素顏出鏡展現天然美肌，零毛孔的完美狀態令網民驚嘆不已。她更貼心地分享如何打造柔和精緻的情人節妝容，提醒大家「今天以及每一天都要好好愛自己」，並提前祝福所有人情人節快樂。
郭柏妍素顏出鏡零死角獲網民激讚
郭柏妍在化妝教學影片中展現驚人素顏狀態，肌膚白皙透亮、毛孔細緻，完全沒有瑕疵需要遮掩。不少網民看到她的天然美貌後紛紛留言讚嘆，直呼「清純可愛」、「真心靚」。更有網民感嘆表示「TVB已經很少拍古裝劇，否則柏柏必定係公主或富家小姐！真可惜！」對於這個評論，郭柏妍更親自回覆「柏柏冇做過」，展現親民一面。她的天生麗質和零修圖的真實狀態，讓網民對她的美貌更加信服。
情人節妝容教學獲網民熱烈支持
郭柏妍在影片中詳細示範如何化出適合情人節的精緻妝容，從素顏到完妝的過程讓網民看得目不轉睛。她選擇的妝容風格偏向柔和自然，既能突出五官優勢，又不會過於濃豔，非常適合約會場合。化完妝後的她更加美艷動人，展現出不同於素顏時的另一種魅力。網民紛紛表示要跟著她的教學步驟學習，希望能在情人節當天化出同樣迷人的妝容。這次的化妝教學不僅展現了她的美貌，更體現了她樂於分享美容心得的貼心個性。
網民大讚郭柏妍天生麗質盼拍古裝劇
網民對郭柏妍的外貌條件讚不絕口，認為她具備古典美人的氣質，非常適合出演古裝劇中的公主或富家小姐角色。有網民遺憾地表示，現在TVB很少製作古裝劇集，錯失了讓郭柏妍展現古典美的機會。她的五官精緻立體，膚質白皙無瑕，確實具備古裝美人的所有條件。不過即使在現代劇中，她的表現同樣出色，清純可愛的形象深受觀眾喜愛。網民期待她未來能有更多機會展現不同風格的角色，發揮她的演技潛力和外貌優勢。
圖片來源：IG@rositakpyy、TVB提供、TVB《2020年香港小姐競選》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期