夫妻博弈｜郭柏妍挑戰入行最大尺度床戲 一文回顧3大激情場面

TVB新劇《夫妻的博弈》今晚（3日）播出第一集即火力全開，郭柏妍飾演介入婚姻的第三者，並與張頴康上演入行以來最大尺度親密戲，幾乎全裸上陣，畫面極具話題。乖乖女郭柏妍近期迎來演藝生涯破格挑戰，先後於《夫妻的博弈》、《金式森林》及《奪命提示》中上演多場尺度驚人的親密床戲。面對連環挑戰不同男星的強強對決，這位新生代小花在拍攝現場竟頻頻遇上突發狀況。她與眾多男對手在鏡頭背後的真實互動細節絕對令人大感震撼。