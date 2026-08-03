夫妻博弈｜郭柏妍挑戰入行最大尺度床戲 一文回顧3大激情場面
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TVB新劇《夫妻的博弈》今晚（3日）播出第一集即火力全開，郭柏妍飾演介入婚姻的第三者，並與張頴康上演入行以來最大尺度親密戲，幾乎全裸上陣，畫面極具話題。乖乖女郭柏妍近期迎來演藝生涯破格挑戰，先後於《夫妻的博弈》、《金式森林》及《奪命提示》中上演多場尺度驚人的親密床戲。面對連環挑戰不同男星的強強對決，這位新生代小花在拍攝現場竟頻頻遇上突發狀況。她與眾多男對手在鏡頭背後的真實互動細節絕對令人大感震撼。
郭柏妍參演《夫妻的博弈》挑戰最大尺度床戲
新劇《夫妻的博弈》今晚（3日）播出的第一集即有精彩床戲，郭柏妍在劇中飾演第三者，與張頴康上演入行以來最大膽的親密戲份。劇情講述她幾乎全裸上陣，被人撞破後才慌忙穿上底裙遮掩，畫面相當震撼。郭柏妍坦言，拍攝前一度擔心難以投入如此突破的演出，幸好張頴康十分專業又有風度，每場戲開拍前都會仔細交代走位及身體接觸位置，令她安心不少。隨着拍攝漸漸適應，她更笑言對方每次拍完親密戲都會請大家食飯，成功緩和現場緊張氣氛。
金式森林追債惹禍羅天宇慘遭勒令重拍
其實郭柏妍入行以來都拍過不少床戲，包括去年在《金式森林》中她飾演孤寒原則王高靜，為追討高達6,000元維修費而死纏爛打，最終與醉酒將她誤認作亡母的羅天宇同床共枕。監製林志華指出這場戲足足拍攝了一整晚，由於兩人性格極度慢熱，郭柏妍坦言「唔夠膽掂人哋身體」，導致畫面生硬兼不夠肉緊。劇組最終勒令重拍這場重頭戲，同劇演員羅子溢得知後專程探班，親身落場向兩人示範如何落手搣對方，成為推動拍攝進度的催化劑。
丁子朗奪命提示親密互動怕醜面紅
至於在《奪命提示》中與丁子朗的床戲同樣充滿戲劇性，男方首度飾演衝鋒隊隊員便迎來親密戲份考驗。丁子朗直認拍攝時出現生理反應，解釋自己只是極度怕醜導致面部通紅，並坦言非常擔心動作會令女方感到不舒服。雖然面對絕色美女感到十分緊張，但他依然展現專業態度努力完成拍攝，更公開承諾若果劇集收視理想，將會親自脫衣上陣演出激烈動作戲份回饋觀眾。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期