夫妻博弈｜郭柏妍「AI級造型」震撼登場！超濃妝打破仙氣形象 獲網民激讚：前衛又有勇氣

TVB重頭劇《夫妻的博弈》將於今晚首播，28歲郭柏妍一改以往清純形象以極具視覺衝擊力超濃妝容登場。她為新角色挑戰極致前衛造型，拋開仙氣包袱展現截然不同面貌。這張如同AI生成般精緻且破格臉龐瞬間在網上掀起前所未有熱烈討論。