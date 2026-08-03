夫妻博弈｜郭柏妍「AI級造型」震撼登場！超濃妝打破仙氣形象 獲網民激讚：前衛又有勇氣

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TVB重頭劇《夫妻的博弈》將於今晚首播，28歲郭柏妍一改以往清純形象以極具視覺衝擊力超濃妝容登場。她為新角色挑戰極致前衛造型，拋開仙氣包袱展現截然不同面貌。這張如同AI生成般精緻且破格臉龐瞬間在網上掀起前所未有熱烈討論。

郭柏妍於新劇宣傳片造型極具衝擊

由高海寧與馬國明強勢擔正新劇《夫妻的博弈》將於今晚正式迎來首播。除了男女主角連場火花四濺對手戲備受期待之外，劇中飾演潘雪文的郭柏妍同樣成為焦點所在。在劇組早前釋出宣傳短片中，她以一套極度搶眼超濃妝容亮相，大面積橙色眼影配搭極重手胭脂，整體風格散發出強烈未來感。這種猶如精雕細琢過AI生成美貌，完全顛覆她過去一直維持清純淡雅氣質。

當事人親自發聲回應破格妝容爭議

面對網上排山倒海關於這款破格妝容討論，郭柏妍親自在社交平台大方回應網民關注。她公開澄清新劇宣傳片及硬照完全「沒有濾鏡」，證實這張充滿塑膠感與精緻度臉龐純粹出自化妝師之手。她進一步坦言這次造型是特意為劇中角色量身打造，並向大眾強調「今次我好大轉變！」。這番言論直接確認她為了配合劇情發展與角色設定，不惜打破過往既定形象作出重大讓步。

配合夫妻博弈女力崛起放低偶包

回顧郭柏妍出道以來演藝歷程，她向來以甜美可人與仙氣滿溢形象示人，過去參演多部劇集多數飾演乖乖女或純情少女角色。這次在新劇中作出如此巨大外型轉變，正正貼合該劇關於現代女性自強以及職場創意競爭核心主題。劇集講述女主角經歷背叛後率領團隊逆襲渣男故事，而郭柏妍拋下偶像包袱換上極致前衛妝容，正是為了營造出女力崛起與突破傳統常規視覺符號。

網民激讚新角色前衛兼極具有勇氣

劇集今晚開播，這套被形容為AI級別妝容已經在各大網上討論區引發熱烈迴響，網民普遍給予極度正面評價。大量留言對她勇於嘗試表示讚賞，有人直言「好新鮮，好似紙紮公仔！」及「可以免費喺大台見到呢啲妝容，一定係落重本，唔使睇抖音了！」。更有觀眾認為這次轉變遠勝從前，留言表示「呢個Rosita同以前好唔同，以前扮純實在太假！」，並大讚「批評好容易，要化到咁其實需要勇氣㗎！」。

郭柏妍 夫妻的博弈 （圖片來源：微博）
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郭柏妍 夫妻的博弈 （圖片來源：微博）
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郭柏妍 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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郭柏妍 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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郭柏妍 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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郭柏妍 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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郭柏妍 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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郭柏妍 夫妻的博弈 形象清純的郭柏妍（圖片來源：IG@rositakpyy）
形象清純的郭柏妍（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 夫妻的博弈 （圖片來源：IG@rositakpyy）
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郭柏妍 夫妻的博弈 （圖片來源：IG@rositakpyy）
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郭柏妍 夫妻的博弈 （圖片來源：IG@rositakpyy）
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圖片來源：微博、TVB、IG@rositakpyy資料或影片來源：原文刊於新假期

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