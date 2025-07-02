郭柏妍孖「香城一姐」張錦霞化身高中生 合演無厘頭爆笑劇情 網民大讚高質！

TVB小花郭柏妍（Rosita）與「香城一姐」張錦霞（霞姐）破天荒合作為連鎖快餐店拍攝廣告，兩位齊齊以女高中生Look示人，故事講述長相平實的霞姐到快餐店品嚐美食後，更變身成「卜卜脆」的美少女Rosita，兩位女神爆笑演出獲網民大讚！