26歲郭柏妍甜笑收花似足男友視角疑有新歡 因一物令網民勁擔心：又有小花閃婚

現年26歲的郭柏妍（Rosita）是TVB新一代上位小花，不過自去年拍《下流上車族》飾演芊芊，就傳出撻著劇中男友丁子朗，兩人更曾不避嫌一齊睇騷睇展覽，令不少粉絲心碎！近日她在社交網大曬多張收花照，即引起網民瘋狂揣測，指照片似足「男友視角」，更擔心她會和另一位TVB小花陳嘉慧一樣突然閃婚！