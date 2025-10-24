郭柏妍新劇被淋紅油嚇到飆海豚音｜羅天宇英雄救美硬食鐵罐 狂NG 10次內幕曝光！
《金式森林》淋紅油震撼一幕 羅天宇硬食鐵罐狂NG
昨晚《金式森林》劇情講到，高靜（郭柏妍飾）意外被淋紅油，學賢（羅天宇飾）見狀即時衝出英雄救美。為了增加畫面的戲劇感，導演要求羅天宇用手肘擊退一個高速飛來的鐵罐。據悉，該鐵罐是貨真價實，加上有一定衝力，對演員絕對是體力與反應的大考驗。由於需要多位演員及道具的精準配合，單是這個動作就重拍了至少10次。過程中羅天宇硬食了一下，連原定目標的陳曉華也無辜「中頭獎」，而郭柏妍更因兩位拍檔羅子溢走錯位及自己無故傻笑，令羅天宇慘陷「重拍地獄」，場面既驚險又搞笑。
郭柏妍嚇到飆海豚音 「擔心觀眾唔受落」
除了羅天宇的驚險動作，郭柏妍被淋紅油一刻的反應亦成為焦點。她發出的尖叫聲極度尖銳，被形容為達到「海豚音」級別，更是她入行四年以來最高音的一次演出。郭柏妍早前受訪時曾透露，自己是首次飾演如此「吵耳」的角色，更坦言：「擔心觀眾未必受落。」不過，從網民反應看來，她的擔心似乎是多餘的。劇中她與羅天宇的互動亦火花十足，一場她為對方按摩的戲份，因被羅天宇假裝重傷戲弄，氣得嘟嘴揼地，盡顯可愛一面，成功俘虜觀眾心。
郭柏妍露腰熱褲掀熱話 悲慘身世惹人憐愛
郭柏妍飾演的高靜一角，自劇集開播以來已備受關注。早前在第七集中，她以一身露腰熱褲造型登場，青春可人的打扮即晚在網上引發熱烈討論。除了外型亮眼，角色的性格設定亦相當討好，集體貼、精靈、純真、傻氣及知慳識儉於一身，釋出的大量「可愛表情包」令她極具觀眾緣。在昨晚劇情中，高靜更向學賢（羅天宇飾）吐露悲慘身世，原來她與哥哥高深（羅子溢飾）小時候曾窮到開飯都成問題，更過著寄人籬下、備受白眼的生活，這段過去不但解釋了她慳家的性格，更令學賢對她產生了微妙的感情，為二人感情線埋下伏線。
網民洗版激讚郭柏妍 「Gfable到暈！」
雖然郭柏妍曾擔心角色太吵鬧不討好，但劇集播出後網民卻一面倒給予好評，大讚她成功演活了高靜的可愛傻氣。不少網民湧入討論區留言洗版：「郭柏妍真係好可愛，Gfable到暈！」、「佢啲表情包可以cap圖用到2046」、「嬲豬個樣勁得意，完全唔乞人憎」、「露腰熱褲嗰集已經好正」、「睇佢同羅天宇鬥嘴好有火花」。看來郭柏妍這次的角色塑造相當成功，有望憑藉「高靜」一角再度人氣急升。