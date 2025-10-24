郭柏妍新劇被淋紅油嚇到飆海豚音｜羅天宇英雄救美硬食鐵罐 狂NG 10次內幕曝光！

台慶劇《金式森林》昨晚（23日）播出衝擊一幕，郭柏妍慘被淋紅油，嚇得她當場飆出入行四年以來最震撼的海豚音！同場的羅天宇為上演英雄救美，竟要硬食橫飛的鐵罐，場面驚險萬分。原來這個短短的鏡頭背後，竟NG高達10次，更有其他演員無辜「中頭獎」，究竟片場發生了甚麼混亂狀況？