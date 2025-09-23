郭柏妍打機失控尖叫「入錯門」 興奮捉實達哥手 網民睇到眼火爆：放開佢！

向來予人斯文文青感覺的藝人郭柏妍，最近竟然罕有地展現出「機迷」一面，更與打機達人林慧韡（達哥）在網上節目中齊齊打足球Game！過程中郭柏妍不但全程七情上面，更因一個入球後的超興奮舉動，瞬間引爆網民熱議，究竟她做了甚麼令一眾男粉絲「咬牙切齒」？