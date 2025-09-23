郭柏妍打機失控尖叫「入錯門」 興奮捉實達哥手 網民睇到眼火爆：放開佢！
向來予人斯文文青感覺的藝人郭柏妍，最近竟然罕有地展現出「機迷」一面，更與打機達人林慧韡（達哥）在網上節目中齊齊打足球Game！過程中郭柏妍不但全程七情上面，更因一個入球後的超興奮舉動，瞬間引爆網民熱議，究竟她做了甚麼令一眾男粉絲「咬牙切齒」？
郭柏妍挑戰足球Game爆咪尖叫
日前郭柏妍接受達哥邀請，一同直播打足球遊戲。雖然她自言「機齡」不淺，但似乎對足球遊戲不太熟悉。直播一開始，郭柏妍已全神貫注，非常認真地聽達哥講解，但實戰時卻一度將敵方龍門誤認為自家龍門，發現擺烏龍後即時崩潰爆咪尖叫：「龍門我都去錯呀，大佬！」之後她更全程投入，緊張到不斷大叫，又瞪眼又咪嘴，表情多多，可愛模樣被網民截圖瘋傳，與平日的文靜形象形成極大反差。
郭柏妍入波後失控捉實達哥
經過一番努力和連番尖叫後，郭柏妍終於成功攻入一球，入球一刻她與達哥都露出難以置信的表情，興奮之情溢於言表。或許是太過激動，郭柏妍在慶祝時開心得直接拉住身旁達哥的手臂不斷搖晃，兩人一同為這得來不易的一球歡呼。這個不經意的親密舉動，雖然只是短短幾秒，卻完全被鏡頭捕捉下來，成為了整場直播的焦點，討論度甚至比入球本身更高。
郭柏妍IG自爆13歲已課金
直播結束後，郭柏妍似乎意猶未盡，隨即在個人社交平台的限時動態上分享了多張打機時的相片。她更配文自爆，原來自己早在13歲時已經有課金打機的經驗，證明她對遊戲的熱愛並非一時三刻。這次罕有地展現打機天份，不但讓粉絲看到她活潑好動的另一面，更揭露了她隱藏多年的「機迷」身份，讓不少人大感驚喜，想不到女神私下也有如此貼地的一面。
網民錯重點勁妒忌達哥
雖然郭柏妍的可愛表情和成功入球都相當吸睛，但大批網民的焦點卻完全落在她捉住達哥手臂的一幕。不少男粉絲看到畫面後紛紛表示妒忌，留言充滿醋意，激動地表示「達哥才是人生勝利組」、「放開女神隻手！」、「好葡萄呀！點解可以捉住Rosita隻手」。這個意外的身體接觸，瞬間讓達哥成為全城男網民的「公敵」，討論區更被相關的呷醋言論瘋狂洗版，場面非常搞笑。
圖片來源：IG@rositakpyy、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期