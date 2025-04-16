郭柏妍被網民質疑「真係靚咩」 11字高EQ回應獲讚 曾公開身份證清純樣貌

郭柏妍近年在TVB劇集擔任多個重要角色，網友對她的演技普遍給予正面評價，認為她能靈活駕馭喜劇與正劇角色。最近在熱播劇《奪命提示》亦有不少性感演出，令人眼前一亮，不過人紅是非多，Threads有網民出post討論：「不是引戰但郭柏妍真係靚咩🙏🏿」，結果卻引來本人親自回覆！