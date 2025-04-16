郭柏妍被網民質疑「真係靚咩」 11字高EQ回應獲讚 曾公開身份證清純樣貌
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郭柏妍近年在TVB劇集擔任多個重要角色，網友對她的演技普遍給予正面評價，認為她能靈活駕馭喜劇與正劇角色。最近在熱播劇《奪命提示》亦有不少性感演出，令人眼前一亮，不過人紅是非多，Threads有網民出post討論：「不是引戰但郭柏妍真係靚咩🙏🏿」，結果卻引來本人親自回覆！
網民唔明郭柏妍靚咩 獲本人高EQ回應
在Threads上，一位網民發帖討論：「不是引戰但郭柏妍真係靚咩🙏🏿」，不料引來郭柏妍親自回應，謙虛表示：「各花入各眼我就唔係好覺」。靚女KOL俏容容隨即為她平反，圖文並茂地讚道：「大眼童顏 要棒佢演成熟角色略嫌牽強 不過覺得佢地鐵廣告呢張相好靚，有啲知性 我見到都會望🤪」，力挺郭柏妍的獨特魅力。
網民：話佢唔靚又講唔通
網友意見則各有不同，有人說：「唔係個個鍾意大圓眼。但話佢唔靚又講唔通，擺明包拗頸」，認為她的美貌無可否認；另有人表示：「近距離見過真人，還好， 中上樣」唔算靚但GFable，評價較為中肯；亦有粉絲直言：「真心好靚👍🏻」，對她的外貌給予高度肯定。
郭柏妍分享拍劇瞓覺黑圖
在《奪命提示》中飾演神秘訊息情報科（ASIB）頭目的陳山聰，出席劇集前期宣傳活動時，曾揚言手上持有大量「隊友」瞓覺相！昨日（15日）山聰帶頭「找數」，在個人社交網「自爆」三張自己的瞓覺相，並hashtag「瞓覺相challenge」，郭柏妍跟隊上載瞓覺相，企棟棟瞓覺之餘，仲見到佢成腳蚊痕，令人心痛呀！
郭柏妍22歲被封「港版子瑜」 港姐泳衣環節曬身份證
當年22歲郭柏妍參加《2020香港小姐》入行，自參選以來鮮有緋聞纏身，形象正面清新，因而被譽為「港版子瑜」，她更坦言從未談過戀愛，展現出極為純情的個性。
2020港姐總決賽要一眾佳麗曬出身份證的照片，郭柏妍都不例外。不過郭柏妍的身份證照片同當時的郭柏妍相差甚遠，就連郭柏妍自己都話「大家冇睇錯，相入面嗰個真係我嚟，正所謂女大18變，越變越靚咪得囉！」問答環節主持之一的Do姐都有問郭柏妍「有冇同學唔認得你？」郭柏妍都大方回答指「之前都有試過，但佢哋之後都認得我」，淡定過關。
多圖重溫「腳柏妍」美腿！
赤腳畫面！
圖片來源：Threads圖片、IG@rositakpyy、TVB、IG@rositakpyy、TVB娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期