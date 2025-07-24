27歲郭柏妍為新劇剪走廿年長髮！山頂激罕晒純白玉背 網民：仙女下凡

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為新劇《麻雀樂團》剪去一頭招牌長髮的郭柏妍（Rosita），形象大變後似乎更勇於嘗試！日前（23日）她突然在IG上載一輯於山頂拍攝的全新靚相，身穿一襲純白色大露背貼身長裙，激罕大騷白滑玉背與絕佳肩頸線條，高衩設計更讓一雙美腿若隱若現，仙氣滿滿！

郭柏妍山頂解放玉背 仙氣造型震撼眼球

郭柏妍今次可謂誠意十足，在社交平台分享的這輯全新靚相中，她將清爽短髮紮起，換上一條純白色貼身長裙。裙子設計極具巧思，正面看似密實，但一轉身即見驚喜，整個白滑玉背一覽無遺，完美展現出零瑕疵的肌膚與骨感線條。拍攝地點選在翠綠山景之中，郭柏妍在鏡頭前擺出多個優雅姿勢，配上高衩裙擺下若隱若現的長腿，整體感覺脫俗飄逸，猶如置身仙境，散發出驚人仙氣，讓一眾粉絲看得目瞪口呆，照片上載後隨即引發網上熱話。

郭柏妍為新劇《麻雀樂團》忍痛剪廿年長髮

郭柏妍形象向來甜美清純，這次的大膽嘗試令不少人感到驚喜。事實上，她早前為了即將在下週一（28日）播出的新劇《麻雀樂團》，作出了重大犧牲。據悉，郭柏妍應監製指令，毅然剪掉留了超過20年的長髮，以一頭清爽短髮示人，對從未試過短髮的她來說絕對是一大挑戰。不過，從這次的仙氣造型照可見，新髮型完全無損她的女神氣質，反而增添了幾分新鮮感，似乎也讓她決心挑戰更多不同風格，徹底豁出去。

網民洗版式激讚：根本係仙女下凡

郭柏妍這輯「仙女下凡」照曝光後，網民反應極之熱烈，留言區被讚美聲洗版！大部分網民都對其新造型讚不絕口，紛紛留言大讚：「Rosita美若天仙」、「好似仙女」、「靚到dum一聲！」、「呢個背脊太屈機」、「氣質女神無誤」。網民一面倒認為郭柏妍不但完美駕馭了短髮，更大讚她的仙氣比以前更盛，成功以全新形象再次俘虜粉絲的心，更期待她在新劇《麻雀樂團》中的演出。

郭柏妍 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
郭柏妍 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
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郭柏妍 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
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郭柏妍 麻雀樂團 （圖片來源：郭柏妍IG）
（圖片來源：郭柏妍IG）
郭柏妍 麻雀樂團 （圖片來源：郭柏妍IG）
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郭柏妍 麻雀樂團 （圖片來源：郭柏妍IG）
（圖片來源：郭柏妍IG）
郭柏妍 麻雀樂團 （圖片來源：郭柏妍IG）
（圖片來源：郭柏妍IG）
郭柏妍 麻雀樂團 （圖片來源：郭柏妍IG）
（圖片來源：郭柏妍IG）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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