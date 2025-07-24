27歲郭柏妍為新劇剪走廿年長髮！山頂激罕晒純白玉背 網民：仙女下凡

為新劇《麻雀樂團》剪去一頭招牌長髮的郭柏妍（Rosita），形象大變後似乎更勇於嘗試！日前（23日）她突然在IG上載一輯於山頂拍攝的全新靚相，身穿一襲純白色大露背貼身長裙，激罕大騷白滑玉背與絕佳肩頸線條，高衩設計更讓一雙美腿若隱若現，仙氣滿滿！