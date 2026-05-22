TVB小花郭柏妍突曬短髮新造型　變「日系甜心」網民驚呼靚到似AI

TVB小花郭柏妍（Rosita）昨日突然在社交平台曬出兩張短髮造型照片，一頭日系微捲短波波頭配上空氣瀏海，甜美少女感爆燈，與她過往在劇集中的鄰家女孩形象截然不同，令粉絲瞬間瘋狂留言大讚之餘，更有網民質疑靚到似AI製圖。