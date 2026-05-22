TVB小花郭柏妍突曬短髮新造型 變「日系甜心」網民驚呼靚到似AI
廣告
TVB小花郭柏妍（Rosita）昨日突然在社交平台曬出兩張短髮造型照片，一頭日系微捲短波波頭配上空氣瀏海，甜美少女感爆燈，與她過往在劇集中的鄰家女孩形象截然不同，令粉絲瞬間瘋狂留言大讚之餘，更有網民質疑靚到似AI製圖。
郭柏妍曬日系短髮照配文連用12個「很少」
郭柏妍昨日在社交平台上載兩張短髮新造型照片，並配文寫道：「有點很少很少很少很少很少很少很少很少很少很少很少很少懷念短髮」，連用12個「很少」的俏皮表達方式，令粉絲會心一笑。照片中的她以日系微捲短波波頭搭配空氣瀏海，散發出滿滿的溫柔少女氣息，有別於過往在《麻雀樂團》中飾演家明時的中分齊短髮造型，今次風格更加柔和甜美，展現出截然不同的魅力。
曾為拍攝《麻雀樂團》剪去20年長髮
郭柏妍過去一直以長髮示人，直至拍攝劇集《麻雀樂團》時，為了更貼近角色家明的形象，她毅然剪去留了20年的長髮，當時她曾透露雖然感到不捨，但認為作為演員需要有所突破。拍攝完畢後，她便慢慢將頭髮留回長髮造型，因此今次突然再曬短髮照，立即引起粉絲熱烈討論，紛紛猜測她是否有新作品需要再度剪髮。
郭柏妍從《麻雀樂團》鄰家女孩蛻變日系甜心
回顧郭柏妍在《麻雀樂團》中的演出，她飾演的家明以中分齊短髮呈現鄰家女孩的清新氣息，角色深入民心。而今次社交平台上的新造型則走截然不同的路線，微捲波浪配上空氣瀏海營造出日系風格，整體感覺更加溫柔嫵媚，展現了她在造型上的多變可能性，亦令人期待她未來會否以更多不同形象出現在觀眾面前。
網民讚靚到似AI美女笑問是否電腦製圖
貼文上載後隨即引來大批粉絲留言，不少人大讚短髮造型非常適合她，形容甜美度爆燈。更有趣的是，部分網民留言笑問照片是否由AI製成，表示「靚到好似AI美女」，以此形容郭柏妍的精緻五官配上新髮型後的驚艷效果。留言區充斥著「好適合你」、「短髮好靚」等讚美，可見粉絲對這個新造型相當受落。
資料或影片來源：原文刊於新假期