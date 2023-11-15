港姐2023｜郭珮文著Deep V緊身衫掃街搭港鐵 拍足360度獲勁讚充滿動感

今屆《香港小姐競選2023》的最後五強佳麗郭珮文（Juliana）雖然已落選，但因為身材超級出眾而備受網民關注，更獲封為「新一代最強咪神」！日前她在社交網上載新片，片中她表現非常貼地，又食菠蘿包和燒賣，又搭港鐵，但都不及她穿著Deep V緊身衫在街頭狂奔一幕搶Fo！