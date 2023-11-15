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港姐2023｜郭珮文著Deep V緊身衫掃街搭港鐵 拍足360度獲勁讚充滿動感

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今屆《香港小姐競選2023》的最後五強佳麗郭珮文（Juliana）雖然已落選，但因為身材超級出眾而備受網民關注，更獲封為「新一代最強咪神」！日前她在社交網上載新片，片中她表現非常貼地，又食菠蘿包和燒賣，又搭港鐵，但都不及她穿著Deep V緊身衫在街頭狂奔一幕搶Fo！

郭珮文 IG吸6.9萬粉絲

郭珮文成為落選港姐僅兩個月，已獲TVB簽約並進入劇組，獲率先安排參演TVB重頭劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》，更同黃宗澤有對手戲。其IG粉絲亦極速升到6.9萬粉絲，Juliana亦好識做，不時在IG大派福利，日前她就分享了一條最新影片，片中她不但大騷好身材，更上演了一個搞笑小短劇。

郭珮文 影片由攝影師角度出發，先影住Juliana背面。
影片由攝影師角度出發，先影住Juliana背面。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 之後攝影師追上Juliana，由她的側面影到正面。
之後攝影師追上Juliana，由她的側面影到正面。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 過程中突顯出Juliana的S曲線。
過程中突顯出Juliana的S曲線。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 非常立體！
非常立體！（圖片來源：IG@julianakpm）

街頭狂奔盡展S立體曲線

Juliana在影片中穿著一身Deep V緊身衫現身灣仔街頭，原本正低頭玩電話，卻遇上一個自稱為街頭攝影師的女仔，曾自揭有社交恐懼的Juliana因此害怕地狂奔而去，攝影師則捕捉著她的身影，由背面、側面、正面再影番到背面，以360度的環迴拍攝手法，將Juliana超立體的S身形表露無遺。

郭珮文 Juliana望看攝影師。
Juliana望看攝影師。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 終於影到正面，攝影師大讚Juliana幾靚女！
終於影到正面，攝影師大讚Juliana幾靚女！（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 網民大讚這幕非常搞笑！
Juliana即時拒絕攝影師並拔足向前狂奔。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 網民大讚這幕非常搞笑！
網民大讚這幕非常搞笑！（圖片來源：IG@julianakpm）

瘋狂掃街獲讚好貼地

這個小短劇更搞笑地配以文字，叫大家「請勿模仿攝影師行為」，之後鏡頭一轉，就見到Juliana瘋狂掃街，又食菠蘿包、燒賣和雞蛋仔，又去到街市買花、買生果，還去了搭港鐵，非常貼地，網民紛紛留言大讚：「零架子港姐」、「樣靚身材fit」、「嘩，呢個360拍攝手法真係突出到一個點」等等。

郭珮文 鏡頭影到Juliana大啖食菠蘿包。
鏡頭影到Juliana大啖食菠蘿包。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 踎地買花。
踎地買花。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 身後有不少途人。
身後有不少途人。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 去買生果。
去買生果。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 買嘢食。
買嘢食。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 食燒賣。
食燒賣。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 食雞蛋仔。
食雞蛋仔。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 仲搭埋港鐵，獲網民大讚好貼地！
仲搭埋港鐵，獲網民大讚好貼地！（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 返到屋企食火龍果。
返到屋企食火龍果。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 最後發現被偷怕，露出驚驚表情！
最後發現被偷怕，露出驚驚表情！（圖片來源：IG@julianakpm）

Po小背心舊照吸Like

除了這段影片，Juliana近日又上載了一輯著小背心出巡的靚相吸Like，並配文表示：「最近開始降溫了，注意保暖！」不過有不少網民都奇怪相中的Juliana仍是金髮Look，背景還身處上海街頭，原來這輯相是她在上月去上海旅行時所拍，當時她已po過同一款造型的靚相，而現在她已染回黑髮。

郭珮文 Juliana再出金髮小背心相吸Like。
Juliana再出金髮小背心相吸Like。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 側身影非常有睇頭！
側身影非常有睇頭！（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 相較之前一輯更高清。
相較之前一輯更高清。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 放低把遮後，光線令身形更立體。
放低把遮後，光線令身形更立體。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 雖然係舊相，但網民都唔介意睇完又睇。
雖然係舊相，但網民都唔介意睇完又睇。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 更希望Juliana再po多啲！
更希望Juliana再po多啲！（圖片來源：IG@julianakpm）

郭珮文「導彈級」身材小背心都兜唔住

在郭珮文早前上載的照片中，已可以見到她用同一款造型坐在噴水池前大擺靚pose，將超傲人的上圍完美展現，就連身上的小背心都差啲兜唔住！照片一出即引起大批網民激讚：「樣靚身材正」、「導彈級別，真係好大」、「真係天賦異稟」！

萬聖節 郭珮文 身材 郭珮文在社交平台大派福利！
郭珮文在社交平台大派福利！（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 小背心都差啲兜唔住郭珮文驚人嘅上圍！
郭珮文經常以小背心上陣。（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 郭珮文的好身材經常獲網民激讚。
郭珮文的好身材經常獲網民激讚。（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 網民更稱郭珮文的身材是簡直係天賦異稟！
郭珮文的纖腰亦非常吸睛！（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 就算打側身都擋唔到郭珮文嘅豐滿身材。
就算打側身都擋唔到郭珮文嘅豐滿身材。（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 郭珮文
網民更稱郭珮文的身材簡直係天賦異稟！（圖片來源：IG@julianakpm）

Live Photo性感到連葉念琛都like

除了噴水池前的照片，郭珮文也上載了一段以live photo串連起來的短片，影片中郭珮文對鏡頭自信放電，抱胸的姿勢令雙峰更檔不住，挑戰性感的極限！就連香港小姐決賽當晚，未有投郭珮文為最上鏡小姐一票的葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！更有網民討論連導演都俾like，可能郭珮文就係下一個「阿寶」添！唔知葉導會唔會已經睇中Juliana成為下一部作品嘅女主角呢？

萬聖節 郭珮文 身材 郭珮文抱胸的pose令上圍更澎湃！
郭珮文抱胸的pose令上圍更澎湃！（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 郭珮文瘋狂挑戰性感的極限！
郭珮文瘋狂挑戰性感的極限！（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 小背心都差啲兜唔住郭珮文驚人嘅上圍！
小背心都差啲兜唔住郭珮文驚人嘅上圍！（圖片來源：IG@julianakpm）
萬聖節 郭珮文 身材 連葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！
連葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！（圖片來源：IG@julianakpm）

郭珮文拍片回顧參選港姐心路歷程 為失言感後悔：跳到記者給的坑裏

有「金髮蔡思貝」、「高海寧2.0」之稱的郭珮文（Juliana）樣子甜美兼身材姣好，雖然未能躋身今屆港姐三甲，但依然深得一班網民喜愛，郭珮文亦非常識做，經常在社交平台分享美照派福利。早前郭珮文就拍片回顧參選港姐的心路歷程，表示曾因墮進記者的圈套而失言，令她後悔莫及。

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郭珮文雖然不入三甲，但深受網民喜愛。（圖片來源：TVB畫面截圖）
萬聖節 郭珮文 身材 郭珮文 「高海寧2.0」郭珮文早前拍片回顧參選港姐的心路歷程。
「高海寧2.0」郭珮文早前拍片回顧參選港姐的心路歷程。（圖片來源：IG@julianakpm）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@julianakpm

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