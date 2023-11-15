港姐2023｜郭珮文著Deep V緊身衫掃街搭港鐵 拍足360度獲勁讚充滿動感
郭珮文 IG吸6.9萬粉絲
郭珮文成為落選港姐僅兩個月，已獲TVB簽約並進入劇組，獲率先安排參演TVB重頭劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》，更同黃宗澤有對手戲。其IG粉絲亦極速升到6.9萬粉絲，Juliana亦好識做，不時在IG大派福利，日前她就分享了一條最新影片，片中她不但大騷好身材，更上演了一個搞笑小短劇。
街頭狂奔盡展S立體曲線
Juliana在影片中穿著一身Deep V緊身衫現身灣仔街頭，原本正低頭玩電話，卻遇上一個自稱為街頭攝影師的女仔，曾自揭有社交恐懼的Juliana因此害怕地狂奔而去，攝影師則捕捉著她的身影，由背面、側面、正面再影番到背面，以360度的環迴拍攝手法，將Juliana超立體的S身形表露無遺。
瘋狂掃街獲讚好貼地
這個小短劇更搞笑地配以文字，叫大家「請勿模仿攝影師行為」，之後鏡頭一轉，就見到Juliana瘋狂掃街，又食菠蘿包、燒賣和雞蛋仔，又去到街市買花、買生果，還去了搭港鐵，非常貼地，網民紛紛留言大讚：「零架子港姐」、「樣靚身材fit」、「嘩，呢個360拍攝手法真係突出到一個點」等等。
Po小背心舊照吸Like
除了這段影片，Juliana近日又上載了一輯著小背心出巡的靚相吸Like，並配文表示：「最近開始降溫了，注意保暖！」不過有不少網民都奇怪相中的Juliana仍是金髮Look，背景還身處上海街頭，原來這輯相是她在上月去上海旅行時所拍，當時她已po過同一款造型的靚相，而現在她已染回黑髮。
郭珮文「導彈級」身材小背心都兜唔住
在郭珮文早前上載的照片中，已可以見到她用同一款造型坐在噴水池前大擺靚pose，將超傲人的上圍完美展現，就連身上的小背心都差啲兜唔住！照片一出即引起大批網民激讚：「樣靚身材正」、「導彈級別，真係好大」、「真係天賦異稟」！
Live Photo性感到連葉念琛都like
除了噴水池前的照片，郭珮文也上載了一段以live photo串連起來的短片，影片中郭珮文對鏡頭自信放電，抱胸的姿勢令雙峰更檔不住，挑戰性感的極限！就連香港小姐決賽當晚，未有投郭珮文為最上鏡小姐一票的葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！更有網民討論連導演都俾like，可能郭珮文就係下一個「阿寶」添！唔知葉導會唔會已經睇中Juliana成為下一部作品嘅女主角呢？
郭珮文拍片回顧參選港姐心路歷程 為失言感後悔：跳到記者給的坑裏
有「金髮蔡思貝」、「高海寧2.0」之稱的郭珮文（Juliana）樣子甜美兼身材姣好，雖然未能躋身今屆港姐三甲，但依然深得一班網民喜愛，郭珮文亦非常識做，經常在社交平台分享美照派福利。早前郭珮文就拍片回顧參選港姐的心路歷程，表示曾因墮進記者的圈套而失言，令她後悔莫及。
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