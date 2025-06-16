郭珮文大派福利竟遭嘲風塵味濃 網民1原因狠批唔適合娛樂圈

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23歲郭珮文（Juliana）2023年參選港姐後入行，雖然佢於5強止步，但獲簽約TVB後發展不俗，火速跑贏同屆3甲。而身材向來出眾嘅郭珮文亦不時會在社交平台大派福利，日前（15日）郭珮文曬出最新福利照時，就被嘲風塵味濃，更惹來網民指出1原因狠批佢唔適合娛樂圈……

郭珮文大派福利竟遭嘲風塵味濃

郭珮文日前在社交平台曬出多張新相，相中佢以黑色小背心示人，雖然服裝頗為密實，但係好身材仍然擋唔住！不過網民就似乎對今次嘅福利唔太收貨，兼直言郭珮文嘅新相風塵味濃：「陀地扮北姑」、「明明之前行外國風幾正，依家好重風塵味」、「今次福利好削」、「呢個風格真係唔啱你」。

郭珮文 福利 郭珮文日前在社交平台曬出多張新相，相中佢以黑色小背心示人，不過網民就似乎對今次嘅福利唔太收貨。（圖片來源：ig@julianakpm）
郭珮文日前在社交平台曬出多張新相，相中佢以黑色小背心示人，不過網民就似乎對今次嘅福利唔太收貨。（圖片來源：ig@julianakpm）
郭珮文 福利 唔少網民指郭珮文今次嘅福利相風塵味太重。（圖片來源：ig@julianakpm）
唔少網民指郭珮文今次嘅福利相風塵味太重。（圖片來源：ig@julianakpm）
郭珮文 福利 郭珮文向來以身材出眾著稱。（圖片來源：ig@julianakpm）
郭珮文向來以身材出眾著稱。（圖片來源：ig@julianakpm）
郭珮文 福利 郭珮文一向都好識派福利。（圖片來源：ig@julianakpm）
郭珮文一向都好識派福利。（圖片來源：ig@julianakpm）
郭珮文 福利 （圖片來源：ig@julianakpm）
（圖片來源：ig@julianakpm）

網民1原因狠批郭珮文唔適合娛樂圈

對於郭珮文大方派福利，網民除咗唔收貨之外，更有人留言指郭珮文最近甚少出鏡機會：「最近好似收曬皮」，而在郭珮文回覆一個喊樣emoji後更再留言：「恕我食言 你性格可能太內向不適合食呢行飯」，直指郭珮文嘅性格唔適合娛樂圈。

郭珮文 福利 郭珮文於《萬千星輝賀台慶2023》抽中42萬港元現金大獎，麥美恩更興奮攬到郭珮文實一實，大派黃金畫面！（圖片來源：TVB截圖）
郭珮文於《萬千星輝賀台慶2023》抽中42萬港元現金大獎，麥美恩更興奮攬到郭珮文實一實，大派黃金畫面！（圖片來源：TVB截圖）
郭珮文 福利 郭珮文2023年參選港姐後入行，雖然不入三甲，但深受網民喜愛。（圖片來源：TVB截圖）
郭珮文2023年參選港姐後入行，雖然不入三甲，但深受網民喜愛。（圖片來源：TVB截圖）

郭珮文發展

郭珮文2023年入行後即獲唔少發展機會，除咗有份出演《法證先鋒6》、以及客串《愛回家》之外，更現身多個綜藝節目，甚至連電影《麻雀女王追男仔》亦可以見到郭珮文嘅身影。

不過郭珮文自從賀歲片播畢後，2025上半年似乎再無新作，相反曾與佢一同主持《福祿壽訓練學院》嘅陳懿德，以及同屆2023年港姐冠軍莊子璇就工作機會不斷，發展逐漸反超郭珮文。

郭珮文 福利 郭珮文在《法證先鋒6》飾演胡嘉嘉一角，幾乎每次出場都會在黃宗澤附近。（圖片來源：TVB）
郭珮文在《法證先鋒6》飾演胡嘉嘉一角，幾乎每次出場都會在黃宗澤附近。（圖片來源：TVB）
郭珮文 福利 郭珮文亦曾客串《愛回家》，更在劇中飾演邪花秘書！（圖片來源：TVB）
郭珮文亦曾客串《愛回家》，更在劇中飾演邪花秘書！（圖片來源：TVB）
郭珮文 福利 郭珮文今年初出演賀歲片《麻雀女王追男仔》，電影中更有高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜等勁人！（圖片來源：大會提供）
郭珮文今年初出演賀歲片《麻雀女王追男仔》，電影中更有高海寧馬國明、陳家樂、陳靜等勁人！（圖片來源：大會提供）
郭珮文 福利 曾與郭珮文一同主持《福祿壽訓練學院》嘅陳懿德發展反超前，近期更於多個大型活動擔任主持。（圖片來源：ig@julianakpm）
曾與郭珮文一同主持《福祿壽訓練學院》嘅陳懿德發展反超前，近期更於多個大型活動擔任主持。（圖片來源：ig@julianakpm）
郭珮文 福利 與郭珮文同屆參選港姐兼奪冠嘅莊子璇亦開始現身唔同大型活動以及綜藝節目，早前更與郭晉安一同合拍劇集《金式森林》。（圖片來源：ig@hilary_ig）
與郭珮文同屆參選港姐兼奪冠嘅莊子璇亦開始現身唔同大型活動以及綜藝節目，早前更與郭晉安一同合拍劇集《金式森林》。（圖片來源：ig@hilary_ig）

撰文：東方新地圖片來源：ig@julianakpm、ig@hilary_ig、TVB、大會提供、TVB截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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