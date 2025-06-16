郭珮文大派福利竟遭嘲風塵味濃 網民1原因狠批唔適合娛樂圈
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23歲郭珮文（Juliana）2023年參選港姐後入行，雖然佢於5強止步，但獲簽約TVB後發展不俗，火速跑贏同屆3甲。而身材向來出眾嘅郭珮文亦不時會在社交平台大派福利，日前（15日）郭珮文曬出最新福利照時，就被嘲風塵味濃，更惹來網民指出1原因狠批佢唔適合娛樂圈……
郭珮文大派福利竟遭嘲風塵味濃
郭珮文日前在社交平台曬出多張新相，相中佢以黑色小背心示人，雖然服裝頗為密實，但係好身材仍然擋唔住！不過網民就似乎對今次嘅福利唔太收貨，兼直言郭珮文嘅新相風塵味濃：「陀地扮北姑」、「明明之前行外國風幾正，依家好重風塵味」、「今次福利好削」、「呢個風格真係唔啱你」。
網民1原因狠批郭珮文唔適合娛樂圈
對於郭珮文大方派福利，網民除咗唔收貨之外，更有人留言指郭珮文最近甚少出鏡機會：「最近好似收曬皮」，而在郭珮文回覆一個喊樣emoji後更再留言：「恕我食言 你性格可能太內向不適合食呢行飯」，直指郭珮文嘅性格唔適合娛樂圈。
郭珮文發展
郭珮文2023年入行後即獲唔少發展機會，除咗有份出演《法證先鋒6》、以及客串《愛回家》之外，更現身多個綜藝節目，甚至連電影《麻雀女王追男仔》亦可以見到郭珮文嘅身影。
不過郭珮文自從賀歲片播畢後，2025上半年似乎再無新作，相反曾與佢一同主持《福祿壽訓練學院》嘅陳懿德，以及同屆2023年港姐冠軍莊子璇就工作機會不斷，發展逐漸反超郭珮文。
撰文：東方新地圖片來源：ig@julianakpm、ig@hilary_ig、TVB、大會提供、TVB截圖資料或影片來源：原文刊於新假期