郭珮文大派福利竟遭嘲風塵味濃 網民1原因狠批唔適合娛樂圈

23歲郭珮文（Juliana）2023年參選港姐後入行，雖然佢於5強止步，但獲簽約TVB後發展不俗，火速跑贏同屆3甲。而身材向來出眾嘅郭珮文亦不時會在社交平台大派福利，日前（15日）郭珮文曬出最新福利照時，就被嘲風塵味濃，更惹來網民指出1原因狠批佢唔適合娛樂圈……