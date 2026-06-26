郭珮文外遊曬透薄貼身造型畫面吸睛 側身S型沙漏曲線盡現
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2023年港姐五強佳麗郭珮文（Juliana）一向深諳流量密碼，經常在社交平台大派福利吸引粉絲眼球。日前她在外遊期間再度出招，一張看似普通的穿搭照竟暗藏驚喜，令網民直呼「最強Body」果然名不虛傳。
郭珮文外遊照暗藏透薄貼身造型
現年24歲的郭珮文近日在IG分享外遊穿搭照片，乍看之下她穿著中袖T恤配搭銀色長褲，造型相當密實。不過帖文中暗藏另一套穿搭，她換上一件V領透薄迷你T恤，超貼身的剪裁完美勾勒出豐滿上圍。照片中她更翹起雙手露出纖腰，從側面展現出火辣的S型沙漏曲線，身材比例令人驚嘆。
粉絲留言大讚身材比例完美
帖文一出即引來大批粉絲湧入留言區，不少人大讚「身材真係冇得輸」、「側面曲線太犯規」。亦有網民表示郭珮文深知自己的優勢，「每次都識得用最好角度展現自己」，更有人形容她是「行走的流量密碼」，認為她在社交平台的經營策略相當成功。
港姐五強出道後持續以身材維持話題
郭珮文於2023年參選香港小姐，憑著亮眼外貌及傲人身材成功打入五強，雖然最終與獎項擦身而過，但她的出眾體態早已俘虜大批粉絲，被封為新一代「最強Body」。出道以來她一直善用社交平台分享性感照片維持曝光率，從參選港姐至今人氣不減反增，成為圈中話題女王。
網民熱議郭珮文流量密碼從未失手
不少網民對郭珮文的社交平台策略表示佩服，「佢真係好識玩，每次都吊住大家胃口」、「明明著得密實但又暗暗放料，高招」。有人認為她比起其他同屆佳麗更懂得經營個人品牌，亦有網民期待她未來能將人氣轉化為更多演藝工作機會，持續在娛樂圈發光發熱。
資料或影片來源：原文刊於新假期