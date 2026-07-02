神複製最強基因！郭羨妮14歲大囡金髮露肩大解放 「超齡氣質」網民睇到眼凸！
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1999年港姐冠軍郭羨妮昨日在社交平台曬出14歲女兒朱家愛（Kylie）抱貓近照，少女的精緻五官與修長身材即時引爆網民討論。不少人驚嘆Kylie完美繼承媽媽最強基因，更有人力撐她應該原地出道，甚至參選港姐。
朱家愛金髮露肩造型散發少女氣質
郭羨妮前日（30日）在Instagram分享女兒與兩隻愛貓的合照，並甜蜜寫道「大囡、二囡、三囡」來形容女兒與貓咪的關係。照片中14歲的朱家愛身穿露肩裝，配搭一頭微曲金色長髮，精緻的瓜子臉配上眉清目秀的五官，加上一雙逆天長腿，整個人散發出超齡的少女氣質，與媽媽年輕時的模樣如出一轍。
郭羨妮曾表態不反對女兒加入娛樂圈
郭羨妮自2011年與內地動作指導朱少杰結婚後，誕下女兒便逐漸淡出幕前，專心相夫教女。她過往受訪時曾坦言不會反對女兒將來入行發展，會給予Kylie自由選擇的空間，但現階段只希望女兒能夠好好讀書、開心健康地成長。Kylie早於2022年曾客串ViuTV劇集《冥冥之中》，當時導演大讚她面對鏡頭完全不怯場，基本上一Take過完成拍攝。
朱家愛從傳統名校轉讀國際學校重拾笑容
朱家愛的成長路並非一帆風順。她最初入讀郭羨妮母校天神嘉諾撒學校，但因功課壓力過大，曾試過做功課做到深夜痛哭。郭羨妮其後聽從好友宣萱「最緊要開心」的建議，在女兒二年級時毅然為她轉讀國際學校。隨着步入青春期，她對時尚與化妝產生濃厚興趣，母女倆經常互相交流心得，關係親密如好姊妹。
網民力撐Kylie出道參選港姐星途無限
近照曝光後隨即引來大批網民留言，有人驚嘆「突然間大咗咁多嘅？仲要好靚女啊」，亦有人感慨「大囡變美少女，時間真係閃電快」。更有不少網民直接建議Kylie應該出道做藝人或參選港姐，認為以她的外貌條件與表演天賦，星途絕對無可限量。
資料或影片來源：原文刊於新假期