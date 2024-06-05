港台瑜伽女神Niki忽然狂嘔被恭喜有B 急澄清：我又唔係雞
郭雅琪 Niki 突然狂嘔惹大肚疑雲
郭雅琪（Niki）最近在IG限時動態中，透露自己經歷了一次劇烈的嘔吐，立即引來粉絲表達關心，甚至有超過30人誤以為她懷孕。對此，Niki急忙澄清：「我只不過可能食錯嘢，唔好再恭喜我有BB！」
暗示自己單身冇可能有B
Niki形容自己已「嘔到脫水發冷暈到傻」，不過仍不忘在動態中分享性感靚相，之後她更補充指：「30幾個人問我係唔係有咗！我又唔係雞可以自己生蛋。」暗示自己目前單身，不可能懷孕。
Niki曾遇渣男成層樓俾人呃咗？力數4宗罪
去年曾有網民翻出港台瑜伽教練Niki曾經在IG大吐苦水呻遇到渣男，並狂數前度4宗罪！原來Niki曾經發長文大爆有一位ex是她遇過最差的人：
1.首先同佢啱啱開始就叫Niki不斷賣樓俾錢佢投資或者搵人同佢投資，如果Niki做唔到就會冷落佢。
2.又會叫Niki借錢俾佢，同埋問Niki的朋友借錢後唔還。
3.自己呃人仲拖埋Niki落水，因為曾經搶咗Niki張銀行卡叫人過錢俾佢，令人誤會Niki同呢個渣男係同流合污。
4.呢位渣男前度仲要同咗Niki半年仲要出軌，俾Niki發現似乎自己好似先係第3者。
Niki火辣打扮教瑜伽引起網民關注
瑜伽教練郭雅琪（Niki）曾在香港電台RTHK體育節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》環節中，為觀眾示範一系列由淺入深的瑜珈動作，如海豚式、下犬式、拱橋、側身平板、頭倒立等。除了專業的示範，更貼身指導新主持人慢慢完成高難度動作。不過吸引網民眼球的，除了瑜伽動作外，網民亦將焦點放在美女瑜伽教練的健康性感身材上。
瑜伽教練Niki 成RTHK「流量密碼」
當日Niki教練身穿緊身低胸白色吊帶Sport Bra，在做示範動作期間，完美地展現玲瓏又健康性感的身材。不少網民都大讚瑜伽教練的動作非常專業，令人總是目不轉睛地一看再看，紛紛留言表示「睇完條片想學瑜伽了」、「條片我睇左幾個鐘」。同時又讚港台「識啲嘢喎」，懂得如何搶到「流量密碼」，值得一讚！Niki亦有在個人IG分享當日拍攝的花絮照，有粉絲留言表示「終於有理由睇rthk」。