愛回家｜30歲男配角宣布離巢TVB！發長文疑暗寸公司內鬥比劇本更荒謬
鄒兆霆發長文告別將軍澳電視城3,100天青春
鄒兆霆於13日在社交平台發布一篇感性長文，宣布正式結束與TVB長達8年半的賓主關係。他形容自己在將軍澳電視城度過超過3,100天，從一個職場新人磨練成「老油條」，更自嘲換來的是「一對深邃的黑眼圈，以及一身在任何極端環境下都能生存的本領」。他在文中寫道：「今天，我終於要親自演繹這場『離巢』的大結局。」鄒兆霆宣告決定「轉舞台」到外面的世界闖蕩，並以一句「江湖再見」作結。
暗寸TVB職場鬥爭比劇集更不講邏輯
雖然鄒兆霆在文中感謝公司給予的「全方位磨練」，但言語間卻暗藏鋒芒。他意有所指地寫道：「感謝萬能俠般的培訓，讓我明白一個人的潛能是無限的，感謝這裏教會我原來現實中的職場鬥爭，真的比劇集更精彩、更不講邏輯。」同時他亦自嘲學會了「如何用最專業的笑容，去面對最令人無語的Script」。不過對於並肩作戰的同事，他卻充滿真情，深情提到那群在錄影廠捱通宵、在飯堂互相取暖的戰友：「我們之間的情誼，比任何的肥皂劇都要真摯。」
2018年藝訓班出身曾捲桃色風波遭人打傷
鄒兆霆為2018年第29期無綫電視藝員訓練班畢業生，簽約TVB後拍過多部劇集及擔任節目主持，亦曾是男團Super Tiger成員之一。然而他的星途並非一帆風順，2021年曾捲入桃色新聞，被指於藝人吳紫韻家中遭其前男友潘梓鋒打傷，事件一度鬧得滿城風雨，最終潘梓鋒被判自簽守行為。在《愛·回家之開心速遞》中，他飾演賈名媛細佬「賈明昇」一角，惟始終未能晉升主角之列。
網民反應兩極有人嘲諷有人送上祝福
鄒兆霆離巢消息傳出後，網民反應兩極分化。有網民毫不留情地嘲諷：「佢一個月都無出場一次，離唔離都一樣！」亦有人翻舊帳提及當年桃色事件：「之前好似有單爭女打交俾人打到爆曬缸，公司點捧你啊。」更有網民直言：「d 7線奀星又乘機走出嚟抱怨，留係公司多年冇機會當主角，冇位上，心淡離巢。」不過亦有支持者認為他敢於直言公司問題需要勇氣，期待他在新舞台有更好發展。