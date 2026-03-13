醫啲阿媽都唔知｜鄒重璂驚人身世曝光 「電影大亨」私生子因一事關係疏離 拒靠父蔭創立醫療王國

TVB健康節目《醫啲阿媽都唔知》嘉賓主持鄒重璂醫生憑藉專業知識和幽默風格深受觀眾喜愛，但他的真實身份卻令人震驚。這位創立天一醫療集團的成功醫生，原來是已故電影大亨鄒文懷的私生子，多年來一直低調處理這段複雜的父子關係。鄒重璂在父親追思會上的一番話，終於揭開了外界對他「含恨40年」傳言的真相。