醫啲阿媽都唔知｜鄒重璂驚人身世曝光 「電影大亨」私生子因一事關係疏離 拒靠父蔭創立醫療王國
鄒重璂創立醫療王國拒靠父蔭
1987年畢業於中大醫學院的鄒重璂，在2000年創辦天一醫療集團，成為香港首間在市中心24小時開診的私家診所。儘管父親鄒文懷是叱吒影壇的電影大亨，但鄒重璂完全沒有依靠父親的名聲和資源，憑藉自己的專業能力在醫療界闖出一片天地。他曾在威爾斯親王醫院麻醉及深切治療部工作，累積豐富經驗後轉為私人執業，建立起屬於自己的醫療王國。
鄒文懷與伍淑芳婚外情誕私生子
鄒重璂的身世相當複雜，他是鄒文懷與女作家伍淑芳的兒子。據報導，鄒文懷在50年代與伍淑芳發生婚外情，更安排她加入邵氏宣傳部工作。伍淑芳為鄒文懷誕下兩名兒子鄒重玨及鄒重璂，有指鄒文懷太太袁曦華誕下女兒鄒重珩前幾日，鄒重璂在同一間醫院出世。可是鄒重璂在4歲時，母親伍淑芳病逝，兩兄弟由姨媽楊潔芳照顧。鄒文懷對一對兒子沒太多照料，起初每周探望，後來已沒有，但有給家用與供書教學。
鄒文懷晚年親口證實父子關係
雖然與父親關係疏離，但鄒重璂不但對父親沒有恨意，更一直視對方為偶像。鄒文懷在晚年曾親口證實私生父子關係，更稱讚鄒重璂「獨力有成就」。可是鄒重璂當年接受傳媒訪問時顯得避忌，不敢直認關係，他表示「我唔使靠老豆！如果我話『聽見佢咁讚我，我好開心』，又怕佢老人家話：『我冇咁講過』；如果我話no comment，你又會話我連屋企人都唔認。但希望你明白，你提呢啲嘢，會有人唔開心㗎，我唔想有人唔開心。」所指「有人唔開心」相信是鄒文懷元配袁曦華。
鄒重璂追思會澄清含恨傳言
在2018年鄒文懷逝世後舉行的追思會上，鄒重璂與同父異母妹妹鄒重珩先後上台致辭。當日成龍、劉偉強、唐季禮、房祖名等近200人出席追思會，鄒重璂在台上重提曾有媒體形容他因為是私生子「含恨40年」，表示報道並不準確。他說「我好自豪有呢個爸爸，明白材料唔夠動人曲折，會自己加少少。」鄒重璂並回想，在2008年鄒文懷退休時，曾問他有否打算出自傳，「當時爸爸話偉人先出自傳，佢話佢唔係偉人。」反映鄒文懷起碼在晚年與鄒重璂有溝通，關係不是太差。