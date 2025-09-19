中年好聲音4 ｜71歲百億富商慘被Foul出局 發長文自揭3大失敗原因 公開肉麻喪撩靚女評判
現年71歲的海馬牌床褥創辦人港姐冠軍翁嘉穗老公鄔友正，早前高調宣布要挑戰自我，參加歌唱比賽《中年好聲音4》，引起全城熱話。昨日（18日），他突然在社交平台發長文，證實自己已被TVB正式通知淘汰，無緣晉級。令人意外的是，他非但沒有失落，反而大方分享失敗經驗，更點名公開向一位年輕貌美的女評判示好，究竟他對這位評判說了什麼，引發網民熱議？
鄔友正證實被淘汰 發長文自稱公平公正
昨日，鄔友正於社交平台以「我被淘汰了，証明公平公正，沒有造馬！」為題發文，正式宣布無緣《中年好聲音4》的後續錄製。他透露已收到TVB通知，因海選表現不佳，未能躋身99強。他幽默地表示，這個結果證明了即使是贊助商也沒有任何優待，要贏就必須憑藉真材實料，力證比賽的公正性。儘管結果未如人意，但他對自己的勇氣和努力感到心滿意足，並給自己打了100分。
鄔友正總結3大失敗原因 腳骨永久變形照參賽
鄔友正在長文中詳細剖析了自己落敗的三大原因。他首先坦言「欲速不達」，認為自己70歲才開始學唱歌，僅練習三個月就參賽實在過於急進。其次是「屋漏兼逢夜雨」，他自揭賽前遭遇連串不幸，先是在家中跌倒導致腳板骨嚴重骨折，更因延誤就醫造成永久變形；比賽前一晚又因進食魚生而患上腸胃炎，嚴重影響狀態。最後，他承認自己「完全沒有面對群眾的經驗」，在評判面前因過度緊張而跟不上節拍。
鄔友正隔空喪撩海兒 肉麻大讚真人靚好多
雖然比賽失利，但鄔友正對這次經歷心存感激，尤其對評判團印象深刻，形容他們都是俊男美女。他特別感謝評判張佳添的寶貴意見，並因對方一句「我都用你的床褥」而感到「真係甜到入心」。然而，他將最高的讚美留給了另一位靚女評判海兒，更大膽表示：「更甜的是海兒，真人比上鏡靚好多！難得面對咁靚又年輕嘅評判！希望明年中五可以再見到佢，希望到時佢驚訝我的進步！有美女評判欣賞的話，才是最高境界！」
網民笑稱鄔友正小心老婆扭耳仔 留言力撐再接再厲
鄔友正坦率又樂觀的帖文引來大批網民關注，不少人對他的幽默感表示欣賞，紛紛留言「原來你咁有趣」及「公正過頭」。他對海兒的公開讚美也成為焦點，有網民開玩笑地提醒他：「比老婆扭耳仔！𥄫靚女？」。不過，大部分留言都是正面的鼓勵，許多網民力撐他再接再厲，並對他永不言敗的精神表示支持，認為他雖敗猶榮，為比賽增添了不少話題性。
