中年好聲音4 ｜71歲百億富商慘被Foul出局 發長文自揭3大失敗原因 公開肉麻喪撩靚女評判

現年71歲的海馬牌床褥創辦人港姐冠軍翁嘉穗老公鄔友正，早前高調宣布要挑戰自我，參加歌唱比賽《中年好聲音4》，引起全城熱話。昨日（18日），他突然在社交平台發長文，證實自己已被TVB正式通知淘汰，無緣晉級。令人意外的是，他非但沒有失落，反而大方分享失敗經驗，更點名公開向一位年輕貌美的女評判示好，究竟他對這位評判說了什麼，引發網民熱議？