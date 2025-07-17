《聲秀》鄧偉謙Theodre是誰？24歲舞台劇演員背景起底！獨特聲線被譽為潛力股

鄧偉謙（Theodre）背景介紹：

在TVB全新打造的歌唱選秀節目《聲秀》中，一位背景獨特的參賽者憑藉其深厚的舞台功底和與眾不同的聲線，迅速吸引了評審和觀眾的目光。他就是現年24歲的鄧偉謙（Theodre），一位將戲劇靈魂注入歌聲的表演者，被視為本屆比賽中不容忽視的潛力股。