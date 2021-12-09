鄧兆尊打破唔生B家規 回應三奶有喜 薛家燕帶頭爆料

上場兩年的單親G奶三奶「陳小姐」帶住一對仔女投靠鄧兆尊，依然跑贏大婆同二奶，疫情期間兆尊與三奶出雙入對，曾被本刊影到去沙灘碌地沙情感大爆發，以往陪女友分班制已蕩然無存，兆尊幾乎日日G奶日。有指三奶非常進擊，為迷惑兆尊誓坐正奇招盡出。近日有傳三奶肚凸凸疑似有喜，兆尊老貓燒鬚？鄧兆尊上無綫錄影新節目，當然被追問三奶有喜傳聞。