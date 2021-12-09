鄧兆尊打破唔生B家規 回應三奶有喜 薛家燕帶頭爆料
撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片庫、苑瓊丹發相、TVB娛樂新聞台影片截圖
鄧兆尊現身成焦點
鄧兆尊自從同三奶陳小姐撻著後非常甜蜜，早排三奶仲被影到肚凸凸孕味甚濃，搞到全城在估兆尊是否為了三奶打破堅持唔生B的家規！這日兆尊同車婉婉、陳彥行、阮兆祥齊齊錄影薛家燕有份主持的新節目《麻雀鬥室三決一》，兆尊自然成為焦點，被無綫女主播追問三奶有喜一事。
笑住回應冇否認
兆尊人逢喜事精神爽，對於三奶疑有喜好口密：「唔好恭喜我住啦！打(麻雀)埋今日先講。」家燕姐即在旁搶先爆：「佢有喜事吖嘛，真係戥佢開心呀！」陳彥行亦加把口：「佢成日都有喜事㗎啦！」車婉婉亦唔執輸：「佢日日都冚冚聲，我哋好難知道邊日先係正式有喜事！」
車婉婉爆兆尊有人餵飯
一眾《皆大歡喜》老友愈爆愈興奮，家燕姐：「我都覺得成日都有喜事，有時拍拍吓嘢有人會拎住袋嘢入嚟畀兆尊，一陣又拎啲茶入嚟，我就『嘩』一聲，乜咁好服侍嘅！」車婉婉再接力：「頭先喺廠出面有人餵飯佢食，真係感到好溫暖。」阮兆祥亦加入戰團，笑言兆尊在節目中打麻雀勝算高：「因為佢屋企唔使搵腳，隨時都可以齊人開枱。」家燕姐笑兆尊享齊人之福，兆尊即求饒：「家燕姐唔好咁講呀！好危險㗎！」
鄧兆尊情陷新三奶
鄧兆尊多年來盡享齊人之福，自從同共舊三奶Claire分手，旋即由G奶陳小姐（之前稱為L小姐）補位，唔止成功攝位做新三奶，連兆尊的心同身體都成功佔據了，兆尊對G奶新歡明顯疼錫，更將兩宮冷落。去年9有人見到兆尊同肚凸凸豐滿女子現身養和醫院，兆尊在旁百般呵護，即惹來三奶大肚疑雲。其後陳小姐瘦身廿磅脫脂上陣，成功令兆尊為一塊半肥瘦豬扒放棄整個肉食市場，千年道行一朝喪。
被指54歲秘做老竇
一直有指三奶用盡辦法獨霸兆尊，當然是想坐正有名份，最近再傳三奶疑似有喜，孕味濃之餘，兆尊更被影到對她照顧周到，行街小心翼翼保護腹部，又去寺廟拜神，令有喜之說甚囂塵上。深得寵幸的三奶如沐春風，兆尊更愛屋及烏，對三奶一對子女非常好，被影到與繼女相處甚有交流。
不育主義有變數
對於三奶得勢令大婆Carmen和二奶車厘子不滿，兆尊接受傳媒時表示三個女人相處融洽，冇問題，仲話一對繼子女叫他做叔叔，視如己出，有教小朋友讀書。以往對小朋友興趣不大的兆尊，竟然唔同晒，對於會否生仔，兆尊更話會隨緣，似乎已經唔再抗拒，開綠燈畀三奶？
冷落兩房獨愛G奶新歡
被封「現代韋小寶」的鄧兆尊曾揚言對女友們絕不偏私，不過自從新三奶陳小姐出現後，形勢完全改變，時間分配亦錯晒。為獨霸兆尊無所不用其極，恃住有G奶肉感身材，令兆尊神魂顛倒，熱戀期的激情挑起無限慾火，搞到兆尊將正印Carmen與二奶Cherry（車厘子）打入冷宮，幾乎日日都係G奶日。
兆尊同新歡現身養和醫院
去年9月有人目睹鄧兆尊同一身材豐滿、足踝有紋身的女子在養和醫院出現，兆尊傍實女伴並細心為對方拎手袋，全程貼身呵護，即惹來大肚疑雲，其後兆尊回應傳媒直認該女子是新歡陳小姐，但就否認新歡大肚，透露對方整親手，故陪伴到醫院看病，並非大肚，更斬釘截鐵話：「唔會畀意外發生﹗」兆尊一直持不婚不生態度，更指弟妹已有下一代，自己沒有傳宗接代的壓力。不過凡事都有例外，好似兆尊以前話向三個紅顏都一視同仁，慣了四人行活動，不過自從新三奶陳小姐的出現，已一再打破兆尊多年「家規」，真係有意外都唔意外呀﹗
鄧兆尊春情大爆發
同新歡打得火熱的鄧兆尊，去年更衝出灣仔，陪住新三奶勇闖南灣與陽光玩遊戲，面對進擊的L小姐姣騰騰掃髀罅，兆尊根本無力招架，之前話過與女友不會公開親熱的他，情不自禁破晒戒拖晒手又錫膊頭。為博新三奶一笑冷落其餘兩C，兆尊仲話冇大細超？
鄧兆尊南灣慾戰G奶國產新歡
L小姐成功獨霸兆尊，令向來佛系的兆尊離開他的活動範圍（灣仔與銅鑼灣），甚至親自揸車陪她去十年都唔去一次的海灘，兆尊曬太陽的畫面罕有地出現，而且仲非常之香艷。早前兆尊與L小姐在淺水灣現身，見海灘非常多人，二人轉去附近的南灣，身穿黑色碎花三點式的L小姐看來對自己的逼爆身材充滿自信，不斷擺出大媽甫士要兆尊為她影寫真，期間又揭開泳衣用手指篤自己心口團肉，影相時又借意彎腰騷G奶，甚至出手姣掃兆尊髀罅，令他長時期維持開心興奮的狀態，笑唔停。
歎慣的兆尊最抗拒戶外活動，今次肯紆尊降貴陪女友享受日光浴實屬難得，身穿T恤短褲的他為配合L小姐，碌完沙灘纏綿完，又陪她行去海邊影相，不過影咗幾張相兆尊就提議離開，令L小姐扁晒嘴。以前兆尊與女友行街都是保持距離，絕少被影過拖手或有其他親熱行為，他曾說為公平起見不會與任何一位女友有公開的親密行為，所以今次他與L小姐的互動絕對是前所未有，拖手與攬攬錫錫全部做齊，而且睇得出兆尊樂在其中。能令兆尊破晒戒，國產L小姐果然威力無窮，看來即使正印Carmen與二奶車厘子聯手對抗，都未必係佢對手。
鄧兆尊為三奶冷落其他女友上節目笑騎騎認食豬扒
兆尊在疫情下只掛住與三奶增進感情，本刊記者近年見他頻頻與三奶出雙入對，以往只集中在灣仔區活動的兆尊，為三奶走勻全港，早前二人勇闖南灣與陽光玩遊戲，面對進擊的三奶姣騰騰掃髀罅，兆尊根本無力招架，之前話過與女友不會公開親熱的他，更情不自禁破晒戒拖晒手又錫膊頭。為博新三奶一笑冷落其餘兩C，兆尊大細超到極點。
南灣情慾戰一役後，三奶人氣急升，當日水著look令G奶現人前之外，白滑肥美身材加豬腩肉更成為焦點，過往兆尊多位女友皆屬「圓潤型」，三奶更把指標推上頂峰，早前兆尊帶埋三奶接受好友苑仔(苑瓊丹)訪問，苑仔竟不留情面當住三奶面前笑兆尊「鍾意食豬扒」，不過正值熱戀期的兆尊毫不介意，兼笑容滿面甜到漏回應：「扒有好多種，靚嘅擺喺屋企，係靚豬扒嚟！」現場的三奶未有反枱，但就扁嘴向兆尊撒嬌不滿被叫豬扒，而且笑得好牽強。
脫脂三奶激瘦當街扯煙 手腕驚現血痕
據知兆尊向來揀女喜歡有肉地有揸手，不過三奶對被封豬扒卻非常介意，為打破常規甩豬扒之名，所以她刻意減磅，知情者透露：「兆尊識三奶時就係睇中佢肥嘟嘟白雪雪，而且為人熱情性格好相與，點知戀情曝光後，三奶好在意人哋話佢係豬扒，成日向兆尊詐型，近幾個月仲搵盡辦法減肥，最快就梗係食減肥藥同節食啦，依家瘦咗成個碼，有腰有波，對腳都幼埋。三奶身形變索，兆尊食得肥膩嘢多覺得好新鮮，三奶得寵程度再升級，佢好識喺兆尊面前一哭二鬧三上吊，話大婆Carmen同二奶車厘子點樣夾埋排斥佢，又話自己單親帶住小朋友受盡白眼，個個都話佢做三奶最蝕又冇名份，不斷迫使兆尊疏遠其他女人，仲話好想幫鄧家留後，係人都睇得出佢好工心計，目的都係想坐正。」
限聚令已由二人增至六人，兆尊其實可以合法地恢復四人行，不過三奶繼續坐大，日前兆尊現身銅鑼灣鬧市，同行的三奶身形變薄脫脂成功，不過大媽味依舊濃，期間三奶突然耍脾氣，與幾個月前個小鳥依人樣判若兩人，兆尊又攬腰又搭膊頭當街氹女，這個場面絕無僅有。行經便利店，三奶煙癮發作要兆尊入去買煙，買完即搶住叼入口，二人在便利店門口旁就地脫罩扯煙，現場所見，三奶比兆尊扯煙扯得更狠更狼，完全不理形象。本刊記者更發現，當日三奶長時間把雙手翹疊於胸前，其後與兆尊走入後巷食煙時，其右手手腕驚現多條血痕，左前臂亦有多個血紅呈圓形的傷痕，三奶似乎唔係省油的燈。