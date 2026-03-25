鄧兆尊大方承認曾玩「多人運動」 再揭女星太串遭燈光師打陰陽面報復

59歲的鄧兆尊身為已故新馬司曾鄧永祥的兒子，擁有三位女友每年各給50、60萬家用的豪門生活一直備受關注。近日他在網台節目《SpotiTalk》訪問中大爆猛料，不但承認試過「多人運動」，更笑言是「意外嚟」，坦率程度令主持人都爆笑起來。除了私生活秘辛，鄧兆尊更首度揭露娛樂圈幕後黑暗面，爆出有女星因為太串而遭燈光師打「陰陽面」報復的驚人內幕，引起網民熱烈討論。