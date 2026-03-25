鄧兆尊大方承認曾玩「多人運動」 再揭女星太串遭燈光師打陰陽面報復
鄧兆尊大方承認多人運動 直言完全唔Enjoy
在《SpotiTalk》訪問中，鄧兆尊被問到有沒有「多人運動」經驗時，他落落大方承認：「梗係有啦！點會冇！」他表示這條問題從來沒有人問過他，續說：「乜嘢都見過、試過，所以而家個人冇乜特別。」當被問到當初為何會嘗試時，鄧兆尊指是意外，隨即與主持爆笑起來。他憶述當時情況：「有人玩緊啲運動，我哋喺隔籬房，啲人話『你睇睇佢得未，喂哇鬼叫嘈喧巴閉，會唔會搞出事？』我望一望，之後話『冇事呀！』轉頭俾人扯咗入去，扯咗入去就試吓啦！嘩！好忙呀，完全係冇乜興趣，一啲都唔Enjoy。」鄧兆尊又表示不怕講給人聽，並勸主持不要嘗試。
獎門人常客爆內幕 與洪天明做危險Game測試員
作為《獎門人》常客，鄧兆尊透露了不少節目內幕。他表示與洪天明時常出現在第一集，「因為頭一集嘅Game未有人玩過，有陣時有啲Game，如跑步、食嘢、飲嘢，有一定危險性喺度，我哋就去試吓啲Game有幾危險。」之後兩人會與節目組開會至半夜4點多，商討哪裏需要改善。鄧兆尊亦指所有涉及有獎品的綜藝節目都沒有出騷錢，除了主持，他透露節目中有長輩說服他「畀機會你」，故才參與節目，他笑謂：「我同洪天明比較蝕底啲！」
鄧兆尊自認氣氛組 獎品多數分送台前幕後
鄧兆尊拍攝前已獲提醒節目要帶給人開心，而非爭獎。他形容自己在節目中是「氣氛組」，「要做啲蝦碌嘢先會笑，好易成功你唔會笑！」跌倒等也是他特意做出的節目效果。獎品方面，他指即使送10萬元鑽石頸鏈都未必戴，「送畀個賓妹佢都嫌個款舊！」鄧兆尊指獎品多分送給台前幕後，或送人，「未出廠已冇咗三分一，台前幕後、燈光、音響，個個都派啲㗎嘛！個個都咁做，有啲同事問『畀啲我呀！』咁你唔畀咩？」他又指因大方派禮，交了許多幕後朋友。
爆女星太串遭燈光師報復 打陰陽面變兩個樣
鄧兆尊更爆出娛樂圈幕後黑暗面，透露有燈光師不滿某藝人，會對該藝人打「陰陽面」報復。他憶述一次燈光師告訴他：「嗱！嗰條女好串嘅，打佢『陰陽面』俾你睇。」鄧兆尊續說：「嘩！打出嚟，真係兩個樣。本身個女仔都冇乜運行，你個人人緣問題。我同燈光師話：『算啦，放過佢啦！』佢話：『唔得，佢個人咁衰！』」鄧兆尊指該女藝人看完回放沒有提出補救，又得罪幕後，故沒辦法挽救，他說：「佢自己唔覺嗰吓攞命，睇完Playback嗰吓都唔覺，咁你話咪係抵死。」